Bancarelle e laboratori per bambini nel centro di Frossasco

La magia del Natale torna ad animare le vie del centro storico di Frossasco. Domani, domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 18, il Comune inaugura le festività con ‘Quattro Porte sul Natale’, una giornata ricca di appuntamenti natalizi per tutte le età, con tante novità come la prima edizione dei mercatini di Natale e le numerose attività per i bambini.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato alla Cultura, grazie alla collaborazione della comunità locale, tra cui la Pro loco e il Comitato Antico Borgo San Donato. "Questa è una prima edizione completamente rinnovata: dell’evento organizzato in passato abbiamo scelto di conservare soltanto il nome, che richiama le quattro porte simboliche del paese e che racchiudono il centro storico – spiega la vicesindaco Rosanna Napoli –. Abbiamo introdotto diverse novità: un’area dedicata ai bambini, una zona food, uno spazio riservato alle associazioni e, per la prima volta, un grande mercatino di Natale allestito nelle vie del centro storico con 50 espositori fra hobbisti e artigiani”.

La giornata inizierà alle 11,30 al palazzo comunale in via Sergio De Vitis, dove si potrà decorare tutti insieme l’albero di Babbo Natale. Nel pomeriggio, alle 14, nella biblioteca comunale in Piazza Donatori di Sangue 1, si terrà un’esibizione della Filarmonica Pinerolese, seguita dall’inaugurazione della mostra fotografica ‘Il Presepe a Frossasco’, curata dagli Artigiani del Presepe di Frossasco e dalla Pro loco del paese. La mostra sarà accompagnata dall’esposizione delle icone sacre di Manuela Cauduro e dai tradizionali Santons de Provence. Tutte e tre le proposte saranno visitabili per tutto il mese, dal venerdì alla domenica sempre dalle 15 alle 18.

"Le attività rivolte ai bambini sono state ampliate e più diversificate rispetto agli anni passati" aggiunge Napoli: nell’arco della giornata i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi organizzati dall’associazione Cascina Girasole, assistere a letture di favole curate dalla biblioteca comunale e visitare la Casa di Babbo Natale, iniziativa del progetto ‘Frossasco Green Fest’ insieme a ‘Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell’Ittiofauna’. Per concludere, alle 17,30, in Comune, ci sarà lo spettacolo di burattini, offrendo un momento di intrattenimento per tutte le famiglie.

Durante la giornata sarà possibile degustare prodotti tipici e specialità natalizie nei negozi del paese. Saranno immancabili vin brulè, panettone e cioccolata calda, il tutto accompagnato da musica a tema nelle vie del centro.