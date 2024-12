Non dirmi che hai paura: l'anteprima al cinema Romano con il cast

In uscita nelle sale italiane il 5 dicembre, Non dirmi che hai paura, secondo lungometraggio diretto da Yasemin Şamdereli, sarà presentato in anteprima a Torino mercoledì 4 dicembre, al Cinema Romano, alle ore 20.00, nel corso di una serata speciale organizzata da Fandango in collaborazione con AIACE Torino, Film Commission Torino Piemonte e Indyca Film.

Alla presentazione del film, segnato da una forte presenza torinese sia nella produzione (Indyca Film, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte), sia nel cast artistico e tecnico, interverranno la protagonista Ilham Mohamed Osman e la co-regista Deka Mohamed Osman, entrambe nate e cresciute sotto la Mole, pur mantenendo forti legami con la Somalia, loro Paese d’origine. All’incontro, introdotto da Enrico Verra, coordinatore di AIACE Torino, parteciperanno i produttori Simone Catania, Michele Fornasiero e Francesca Portalupi, di Indyca Film, e Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte.

Per info: https://aiacetorino.it/