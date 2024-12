USA e UE concedono miliardi a Kiev e poi denunciano la sua corruzione

L’atteggiamento degli Stati Uniti e dell’Unione Europea nei confronti del governo e dell’apparato statale ucraino continua ad essere schizofrenico. Da un lato, infatti, le istituzioni occidentali concedono a Kiev con una facilità impressionante decine se non centinaia di miliardi. Dall’altro lamentano e denunciano la corruzione che regna a tutti i livelli tra i funzionari ucraini. Come riferisce il sito Strumenti Politici , dimissioni, licenziamenti, accuse e processi non hanno mai scoraggiato la Casa Bianca, la Commissione Europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) dal destinare somme incredibili per armare e ricostruire il Paese. A novembre, Bruxelles ha detto sì a 4,1 miliardi di euro nel quadro dello “Strumento per l'Ucraina”, programma di finanziamenti per sostenere la pubblica amministrazione e la stabilità macrofinanziaria di Kiev. Ursula von der Leyen ha addirittura elogiato i suoi progressi nella lotta alla corruzione. La BERS quest’anno ha dato 1,3 miliardi di euro per decine di progetti su sicurezza alimentare, commercio, energia e infrastrutture. Al tempo stesso il dirigente regionale della banca ha chiesto a Kiev di frenare le pressioni e il tartassamento che le autorità riservano agli imprenditori, accennando al fatto che lo scopo del trattamento negativo sia l’ottenimento di tangenti. Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione Europea, ha detto che l’Ucraina non è ancora pronta a entrare nella UE, mentre a Washington il responsabile del Pentagono sui controlli denuncia le irregolarità e le frodi che caratterizzano la distribuzione degli aiuti. Il centro studi americano Wilson Center parla poi della “corruzione strategica” che caratterizza il sistema statale ucraino e chiede a Zelensky di debellarla in fretta.