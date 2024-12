Scontri tra polizia ed antagonisti al corteo, Lo Russo: "Condanno violenze. Su coprogettazione Aska andiamo avanti"

Dal corteo di venerdì, gli scontri di Torino tra studenti e forze dell’ordine passano in Sala Rossa. I disordini durante lo sciopero generale sono finiti al centro del dibattito del Consiglio Comunale: in particolare nel mirino degli esponenti del centrodestra i membri di Askatasuna, considerati i protagonisti delle violenze.

Lo Russo: "Condanno senza se e ma le violenze"

La scorsa settimana le forze dell’ordine hanno poi sfilato per le vie del capoluogo contro il centro sociale. “Condanno senza se e ma – ha ribadito il sindaco Stefano Lo Russo - le scene che abbiamo visto di aggressione fisica alle forze dell’ordine e ai lavoratori, che sono finiti nel mezzo della protesta”.

“Io credo – ha aggiunto - nel diritto di manifestare. E’ un valore della nostra democrazia scritto nella Costituzione, anche quando è scomodo, purché avvenga in un quadro di regole democratiche. Mi rammarica di discutere di atti violenti, che hanno offuscato i temi dello sciopero generale”.

Un pensiero condiviso dalla capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, che ha sottolineato come i disordini “danneggino la causa che altri manifestanti stanno portando avanti in modo pacifico. La violenza non è mai una risposta accettabile: ogni protesta che diventa vandalismo deve essere arginata”.

Minoranze all'attacco

Le minoranze hanno poi sollecitato più volte il sindaco sull’autosgombero di Askatasuna avviato dalla Città ad inizio 2024. Per il consigliere di Fratelli d’Italia Ferrante De Benedictis è “arrivato il momento di dire basta. Chiediamo si blocchi la coprogettazione sul centro sociale, come segnale importante per cui il Comune ripudia la violenza a tutti i livelli”. Il capogruppo di Torino Libero Pensiero di Pino Iannò è tornato a sollecitare un sopralluogo all’interno dell’ex asilo Opera Pia Reynero..

Il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca ha rincarato: “C’è bisogno che ogni tanto le istituzioni facciano sentire i muscoli. L’immobile di corso Regina 47 è sempre occupato: è arrivato il momento di prendere provvedimenti per ristabilire la legalità”.

Il sopralluogo

Lo Russo è tornato a difendere il percorso di liberazione coprogettazione su Askatasuna. “Mi assumo – ha sottolineato - la responsabilità piena di questo tentativo”. “Sino a quando non ho evidenza di fatti che deviino dai patti di collaborazione, andiamo avanti” ha aggiunto il sindaco, chiarendo poi di aver chiesto alla vicesindaca Michela Favaro di organizzare un sopralluogo nell’immobile di corso Regina Margherita 47