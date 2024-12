Finanziato il Patto metropolitano per lo sviluppo locale: in arrivo 10 milioni per la provincia di Torino

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha riaperto la graduatoria delle candidature dei Patti territoriali destinando le risorse residue al finanziamento di progetti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, ed ha assegnato alla Città metropolitana di Torino poco meno di 10 milioni di euro come contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali e pubbliche del progetto pilota denominato “Patto metropolitano per lo Sviluppo Locale”.