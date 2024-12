I Lions donano "Una cucina per chi ha fame" al centro di prima accoglienza Housing Cimarosa

Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 10 presso il Centro di prima accoglienza «Housing Cimarosa», (via Ghedini 2 - Torino) I Lions International effettueranno l’ultima donazione che porterà al completamento della dotazione delle cucine di tipo familiare e comunitario alla struttura.

Il Progetto, consistente nella donazione di otto cucine completamente attrezzate, del costo complessivo di 40.000 euro, è nato nel 2022 dal Distretto 108-Ia1 (Torino, alto Piemonte e Valle d’Aosta) ed è stato finanziato per il 25% da donazioni e per il 75% dalla Fondazione L. C. I. F. (Lions Clubs International Foundation).

Le donazioni al Centro sono iniziate sabato 18 febbraio 2023 con la consegna e l’installazione della prima delle cucina completamente attrezzata di tipo comunitario ad uso degli ospiti senza fissa dimora; la seconda donazione è avvenuta sabato 1 Giugno 2024 con la consegna di sei cucine di tipo familiare, parzialmente attrezzate, ad uso delle singole famiglie in difficoltà e di una cucina industriale completamente attrezzata che verrà utilizzata, a lavori di ristrutturazione ultimati, per il Centro Polifunzionale di prossima apertura.

Il Centro sarà un notevole aiuto alle persone fragili del territorio in quanto fornirà servizi essenziali per circa 200 persone al giorno tra anziani, disabili e giovani studenti.

Sabato 14 dicembre avverrà l’ultima donazione consistente nel completamento delle suppellettili per la dotazione delle cucine di tipo familiare e comunitario.

Quest’ultimo atto chiuderà ufficialmente il Progetto finanziato dalla L.C.I.F. e destinato al Centro di accoglienza «Housing Cimarosa», in via Ghedini 2, dove sono ospitate a rotazione sei famiglie numerose in grave difficoltà con bambini anche piccoli.

Questa iniziativa rientra nell’attività di aiuto dei Lions alle persone in difficoltà che fa dell’associazione la leader mondiale nel sostegno umanitario a chi è in stato di povertà.

Infatti, fin dal 2016 il Distretto 108-Ia1 si prende cura del Centro di prima Accoglienza per senza fissa dimora, struttura del Comune di Torino, in via Ghedini 6. Un gruppo di soci denominato “Ghedini’s Angels” garantisce 365 giorni all’anno la prima colazione ai circa 50 ospiti che, a rotazione, abitano la struttura.

In questi otto anni i Lions hanno migliorato la vita a circa 140.000 persone, sono state servite quasi 3.000 colazioni, donati circa 17.000 kg di alimenti e 14.000 litri di bevande, comprendenti caffè, the, zucchero, latte a lunga conservazione, acqua minerale, frutta e succhi, marmellate, biscotti, panini, fette biscottate, cioccolato, ecc.

Alla cerimonia saranno presenti autorità civili, religiose e lionistiche.

All’evento sono state invitate le seguenti autorità:

-: Roberto Turri, Governatore del Distretto 108IA1, Giovanna Sereni, 1° Vicegovernatore, Ettore Puglisi, 2° Vicegovernatore,

-: i Past Governatori Carlo Ferraris e Gigi Farrauto

-: Uberto Moreggia (Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi – Inclusione Sociale)

-: Jacopo Rosatelli (Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità)

-: Maurizio Marrone (Assessore Regione Piemonte Politiche Sociali e integrazione socio-sanitaria)