StraVol.To, tutto pronto per la caccia al tesoro solidale

Il 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, Vol.To ETS organizza la seconda edizione della StraVol.To, un evento che unisce gioco, condivisione e promozione della solidarietà. La caccia al tesoro, che si svolgerà nel centro di Torino, punta a coinvolgere cittadini di tutte le età, con particolare attenzione ai giovani, e a rendere protagonisti gli Enti del Terzo Settore (ETS) attivi sul territorio. Quest’anno StraVol.To conta già 250 iscritti, tra cui volontari di ETS, giovani in Servizio Civile presso gli Enti di Vol.To ETS e della Città di Torino, e volontari dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025.

La StraVol.To offre un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo del volontariato attraverso un’esperienza originale e coinvolgente, che valorizza la varietà di esperienze e servizi offerti dalle organizzazioni no profit. Grazie a un format ludico e interattivo, l’evento mira non solo a diffondere i valori della solidarietà, ma anche a creare connessioni significative tra i partecipanti e la comunità. Durante la gara, i concorrenti saranno protagonisti attivi, impegnati nel coinvolgere i passanti in attività di sensibilizzazione, trasformando il gioco in un’occasione concreta di promozione del volontariato.

La manifestazione avrà inizio alle ore 13.30 in piazza Bodoni, dove saranno consegnate le pettorine e i materiali necessari per la competizione. Alle 14.30 ogni squadra riceverà il primo indizio, che darà il via alla caccia al tesoro. Le squadre, composte da volontari e cittadini, si muoveranno all’interno del perimetro delimitato da corso Vittorio Emanuele II, corso Regina Margherita, via San Massimo e corso Siccardi, risolvendo enigmi, scoprendo luoghi simbolici della città e visitando sedi di ETS del centro di Torino. La conclusione è prevista per le 16.30, con il rientro in piazza Bodoni, dove alle 17.00 si terrà la premiazione delle tre squadre più rapide. Saranno distribuiti gadget ai partecipanti e verranno forniti inviti per il Dono del Volontariato 2024, l’appuntamento annuale dedicato alla celebrazione del mondo del volontariato.

La StraVol.To non è solo un gioco, ma un’occasione per i cittadini, e in particolare per i giovani, di conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei numerosi ETS che operano sul territorio torinese. Le tappe dell’evento porteranno i partecipanti a scoprire le realtà che si impegnano a favore della comunità, promuovendo un messaggio di solidarietà attiva e concreta.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte, è sostenuta da Banca Alpi Marittime e CESES come sponsor principali e da PalaVillage in qualità di sponsor tecnico. Charity partner dell’evento sono Volo2006 e Solidarietà Insieme 2010.