DA GROUP si espande anche nel retail

DA Group, storica azienda per l’arredo della casa, presente in 3 mila punti vendita nel mondo con i marchi Dallagnese, che propone soluzioni sia per il giorno che per la notte; Birex dedicato all’arredo bagno e lavanderia e Comprex per le cucine componibili, sta pianificando un grande ampliamento del retail, di negozi dove trovare la collezioni DA Group, che sarà il cuore della politica commerciale dei prossimi anni. Gli spazi operativi di Milano, Roma, Agrigento, Bari e Bolzano nel 2025 verranno affiancati da altri rivenditori partner in Italia mentre all’estero le nuove aperture andranno da Londra a Parigi, da New York a Miami, da Amman a Berna e in almeno in un’altra mezza dozzina di località.

“I negozi rappresentano un appartamento tipo seppure in spazi più ridotti ma valorizzati da una progettazione funzionale”, dice Daniele Guizzo, presidente del gruppo di Maron di Brugnera, nel pordenonese, “che diventeranno sempre più importanti per lo sviluppo e la visibilità dell’azienda. A Torino, a partire dal prossimo febbraio, saranno in Corso Siracusa da Qubi Home Design.

Dal 2014 DA Group venta la certificazione 100% Made in Italy, a testimonianza dell’impegno costante nella qualità e nell’eccellenza artigianale. Per sostenere questa visione il gruppo ha avviato un importante piano di investimenti che coinvolgerà tutti i suoi marchi Dallagnese, Comprex e Birex. L’obiettivo è offrire collezioni in grado di arredare ogni ambiente della casa, rafforzando al contempo in presenza dell’azienda sia sul mercato nazionale che internazionale.