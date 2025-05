Torino premia il lavoro: sono 83 i nuovi Maestri dell'eccellenza piemontese

Lavoro, impegno e sacrifici premiati nel cuore di Torino. Nella splendida cornice del Conservatorio Giuseppe Verdi, oggi – giovedì 1 maggio – si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro ", la prestigiosa onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica a lavoratrici e lavoratori distintisi per meriti professionali.

A ricevere il titolo di "Maestri del Lavoro" sono stati 83 dipendenti provenienti da tutto il Piemonte, due dei quali saranno insigniti direttamente a Roma. Il riconoscimento celebra non solo la dedizione e l’eccellenza dimostrate lungo una carriera, ma anche il contributo offerto alla crescita delle imprese e la capacità di trasmettere competenze e valori alle generazioni future.

Tra i premiati, figurano collaboratori di grandi realtà industriali come Leonardo SpA, Poste Italiane ed Enel. Ma a brillare sono anche autentiche icone del tessuto produttivo torinese, come la storica Aurora, celebre per la produzione di penne di pregio, e l’illustre Pininfarina.