Chivasso, le domeniche di dicembre in programma i mercati pre-natalizi

I tre tradizionali appuntamenti abbracceranno la fascia oraria che va dalle 8 alle 19, ma mentre il mercato dell’otto dicembre si terrà in via Torino ed in piazza della Repubblica e non tratterà prodotti alimentari, il 15 e il 22 dicembre prossimi saranno coinvolti tutti i settori merceologici che occuperanno invece gli spazi di piazza Carta di Chivasso.

Intanto continuano in città gli eventi promossi dall’amministrazione comunale. Domenica 8 dicembre torna una nuova edizione di “Note di Natale”. Il primo dei 5 appuntamenti, curati da Ascom e Duc in collaborazione con ToRadio, prevede animazione musicale per le vie del centro a cura della Società Filarmonica di Chivasso, mentre nel pomeriggio i commercianti offriranno il tradizionale zabajone e nocciolini in Via Teodoro, via del Castello e vicolo del Portone.