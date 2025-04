Pride 2025: doppio appuntamento con il Lovers Film Festival e Torino Comics

Con l’avvicinarsi della marcia del Torino Pride prevista per il 7 giugno, il Coordinamento Torino Pride comincia un percorso di appuntamenti culturali che vedrà la partecipazione attiva a due importanti e storiche manifestazioni cittadine: il Lovers Film Festival e il Torino Comics.

«La collaborazione e il supporto del Torino Pride alle manifestazioni che contribuiscono al tessuto sociale e culturale della nostra città sono fondamentali per creare nuove narrazioni e costruire alleanze. – commenta Luca Minici, coordinatore del Torino Pride – E c’è di più: in queste due manifestazioni di aprile avremo l’occasione di rivelare al pubblico il claim e il concept grafico del Torino Pride 2025, a cui stiamo lavorando da mesi. Uno stimolo in più per raggiungerci ai nostri banchetti informativi durante il Lovers e il Comics!» conclude Minici.

LOVERS FILM FESTIVAL: IL PREMIO E L’EVENTO EUROPRIDE

Giunto alla sua quarantesima edizione, il Lovers Film Festival (dal 10 al 17 aprile al cinema Massimo) si conferma come il principale festival dedicato alla cinematografia LGBTQIA+ in Italia e uno dei più longevi a livello mondiale. All’interno della rassegna anche quest’anno il Coordinamento Torino Pride promuove e finanzia il Premio Torino Pride, istituito nel 2021. Questo riconoscimento è dedicato a opere cinematografiche capaci di costruire narrazioni di valore per le persone LGBTQIA+, il loro attivismo e la loro autodeterminazione. La giuria, composta da attivistɜ provenienti dalle associazioni aderenti al Coordinamento, porta con sé una prospettiva aggiornata e politicamente consapevole sulle tematiche LGBTQIA+.

Venerdì 11 aprile, alle ore 17.45, si terrà Lovers goes EuroPride, un evento speciale dedicato all’EuroPride 2027 di Torino. Durante l’incontro si discuterà del significato politico di tale appuntamento per il nostro Paese e del percorso che ci attende nei prossimi due anni. Interverranno:

Patrik Orth, presidente ad interim di EPOA e coordinatore degli EuroPride;

Goran Miletic, consigliere di EPOA;

Alessandro Battaglia, responsabile del progetto EuroPride 2027;

Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival.

La serata proseguirà con la proiezione, fuori concorso, di Vestida de Azul di Antonio Giménez-Rico (Spagna, 1983), che racconta la vita quotidiana di sei donne trans* nella Spagna post-franchista.

TORINO COMICS E IL TALK SUL WOKE NEI MEDIA

Aprile è anche il mese del Torino Comics, la fiera dedicata al fumetto, ai videogame e a tutta la cultura nerd e ludica che si terrà dall’11 al 13 aprile al Lingotto Fiere. Per il secondo anno il Coordinamento Torino Pride sarà presente con un proprio stand dove distribuirà materiali informativi, gadget e una selezione di fumetti e graphic novel a tematica LGBTQIA+.

Sabato 12 aprile, alle ore 14 nella sala The Hive del padiglione 2, si svolgerà il talk Storie di un certo gender: quando il woke fa paura nei videogame e non solo. Organizzato in collaborazione con Torino Comics e la Scuola internazionale di Comics di Torino, il confronto affronterà l'evoluzione della rappresentazione LGBTQIA+ nei videogiochi, nei fumetti e negli altri media, e cercherà di rispondere alla domanda: cos'è il "woke" di cui tanto si parla? E qual è il suo ruolo nell’industria dell’intrattenimento? Si parlerà di opportunità narrative e resistenza del pubblico, di tokenismo, di politicamente corretto e dell’impatto che la rappresentazione LGBTQIA+ nei media ha sulla società.

Interverranno:

Luca De Santis (alias GeekQueer), scrittore e saggista specializzato in videogame;

Mattia Surroz, autore per Disney e Bonelli e docente presso la Scuola internazionale di Comics di Torino;

Daniele Ienuso, illustratore e graphic designer, ex studente della Scuola.

Introduce e modera Marti Del Romano, traduttrice e docente.