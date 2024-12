Acque potabili, la Regione: "In Piemonte non ci sono evidenze di cloronitramide"

“La Regione ha attivato una indagine per verificare le modalità di potabilizzazione dall’acqua in Piemonte” per monitorare l’utilizzo di disinfettanti derivati dal cloro, come le cloronitramide, ha scritto l’assessore Fedrico Riboldi in una nota letta dal collega Gian Luca Vignale, rispondendo ad un’interrogazione di Mauro Salizzoni (Pd) sulla “qualità dell’acqua destinata al consumo umano in Piemonte: quali misure e strategie contro una possibile contaminazione da Cloronitramide (Cna)”.

Salizzoni ha affermato che “alla luce delle recenti e preoccupanti scoperte scientifiche riguardanti l’anione cloronitramide e la necessità di garantire tempestivamente la sicurezza e la qualità dell’acqua, si interroga su quali misure e strategie stia adottando la Regione per la sicurezza delle risorse idriche e per prevenire eventuali contaminazioni”.

L’assessore, in base alla nota di Riboldi, ha relazionato che “non vi sono studi che evidenzino rischi collegati alla presenza nell’acqua potabile dell’anione cloronitrammide che è, peraltro, utilizzato comunemente negli Usa, ma con minore diffusione in Europa, per disinfettare l’acqua. Tuttavia la Regione ha attivato un’indagine sulle modalità di potabilizzazione utilizzate dai gestori. Inoltre le Asl inviano annualmente, per le analisi all’Arpa, 17 mila campioni d’acqua, ai quali si aggiungono le analisi svolte in autocontrollo dai gestori”.