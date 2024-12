Il NATALE a Venaria Reale con IMMAGINARIA “Apri gli occhi e sogna”

Sabato 7 dicembre inizieranno ufficialmente le festività natalizie a Venaria Reale con la quarta edizione di “Immaginaria - Apri gli occhi e sogna”, che quest’anno celebrerà i temi dello “Sport e benessere”, in occasione del riconoscimento di Venaria Reale Città dello Sport 2025 da parte di Aces Europe.

La cerimonia inaugurale, che si svolgerà in piazza Annunziata, prenderà il via sabato 7 dicembre alle ore 17.00 con lo spettacolo di trapezio e danza verticale “Natale in volo”, a cura di FLIC - Scuola di Circo Torino. A seguire, i bambini delle scuole cittadine daranno vita a una colorata parata, che attraverserà il centro storico, da piazza Vittorio Veneto fino a piazza Annunziata.

Il momento clou della serata sarà l’accensione delle luci natalizie, che illumineranno la Città. Le vie del centro saranno animate da postazioni di videomapping curate dal lighting designer di fama internazionale Gaspare Di Caro, già autore di interventi artistici sul Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Le installazioni si concentreranno in piazza Repubblica sulla Torre dell’orologio della Reggia di Venaria, piazza Annunziata e piazza Vittorio Veneto, regalando un’esperienza visiva unica. Quest’anno, aumenteranno le vie interessate dalle luci. Inoltre, i tradizionali cervi luminosi, della Pro Loco Altessano - Venaria Reale, impreziosiranno le rotatorie principali e i parchi cittadini, aggiungendo un tocco magico all’atmosfera natalizia.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Fabio Giulivi, le assessore alla Cultura Marta Barbara Santolin, e al Commercio, Turismo ed Eventi Monica Federico, l’Amministrazione comunale, la direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Chiara Teolato, il presidente della Fondazione Via Maestra, Tommaso Servetto e il direttore, Mirco Repetto, assessori e consiglieri comunali, le Autorità, i partner del progetto, cittadini e turisti.

Per l’edizione 2024 della graphic novel dal titolo “Gioco libera tutti”, i bambini e le bambine hanno steso la traccia su cui si basa la nuova avventura della cerva Regina, simbolo della Città di Venaria Reale, che ha come tema guida lo sport e il benessere.

Questo progetto ha coinvolto attivamente, per le illustrazioni, Blu Pieraccioli, classe 2000, illustratrice e fumettista nata a Firenze, dal 2018 lavora come freelancer per privati e aziende. Da pochi anni ha iniziato a muovere i suoi passi nel mondo dell’editoria, pubblicando con Sabir Editore e collaborando con: Storytime Magazine, UniCoop Firenze e il collettivo Moleste.

Per la sceneggiatura, Antonio De Rosa, nato a Lucca nel 1994, si è diplomato in Sceneggiatura per Fumetto presso TheSign – Comics & Arts Academy di Firenze nel 2019. Presidente di Artespressa APS, ha realizzato numerosi progetti socio-culturali e fondatore di Rider Comics, prima casa editrice di fumetti del territorio lucchese.

È importante sottolineare che tramite la pubblicazione del libro “Gioco libera tutti”, sarà attivata una raccolta fondi a sostegno di UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV. L’associazione nasce nel 1980 presso l’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino a sostegno dei genitori dei bambini malati di tumore e per offrire a bambini e adolescenti attività educative e ludiche durante il ricovero ospedaliero. Il contributo raccolto in occasione di Immaginaria 2024 sarà devoluto al sostegno dei servizi riabilitativi. Inoltre, a questo progetto solidale, contribuiranno anche altri gadgets legati al merchandising di Immaginaria 2024.

Sarà un Natale ricco di molte attività e appuntamenti: nei giorni festivi dall’8 al 22 dicembre, dalle ore 15.00 alle 18.00 l’ufficio postale di Babbo Natale allestito in piazza Vittorio Veneto, dove i bambini potranno fare una foto ricordo, scrivere e lasciare la propria letterina.

L’8 dicembre dalle ore 12.00 in piazza Annunziata, l’omaggio alla Madonna, dove alla presenza dei Vigili del Fuoco, sezione di Venaria Reale, in collaborazione col Corpo Musicale Giuseppe Verdi Città di Venaria Reale e i volontari della Pro Loco Altessano – Venaria Reale, vi sarà la distribuzione di rose bianche benedette e la deposizione della tradizionale ghirlanda sulla colonna della Madonna dell’Annunciazione.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, creatività e sostenibilità con l’esposizione “Anche il riciclo fa Natale”, curata da 296 Model Venaria APS. Nella sala espositiva comunale “Gino Vanzi”, in via Mensa 34, si potranno ammirare oggetti realizzati con materiali di riciclo, un invito a riflettere sull’importanza della sostenibilità attraverso l’arte.

Parallelamente, sempre presso la stessa sede, dal 13 al 15 dicembre, la mostra “Magie di Carta” trasporterà i visitatori in un mondo fantastico fatto interamente di carta, grazie a quattro modellisti che celebrano la tecnica del papercraft.

Dall’11 al 19 dicembre è in programma un evento speciale di Street Art. Il gruppo di fama internazionale Truly Design realizzerà un murales a tema sportivo dal titolo “La partita si vince insieme”, sulle facciate della cabina di E-distribuzione in via San Marchese. Il 18 dicembre Truly Design realizzerà un laboratorio, aperto ai giovani della Città, che vorranno avvicinarsi a questa forma artistica. Il 20 dicembre l’opera sarà inaugurata alle ore 17.30.

Il fine settimana del 14 e 15 dicembre sarà dedicato alle tradizioni con i Mercatini di Natale lungo via Mensa, un percorso tra stand di artigianato, dolciumi, decorazioni e specialità gastronomiche.

Non mancheranno momenti di intrattenimento: la Christmas Band Fantomatik Orchestra porterà la gioia della musica natalizia nelle vie del centro, mentre il Coro Tre Valli Città di Venaria Reale allieterà la serata di sabato 14 dicembre, alle ore 21.00, con il concerto “Cantiamo il Natale” nella Chiesa di San Francesco.

Domenica 15 dicembre sarà la volta di “Babbo Natale sogna i libri”, un’iniziativa della Pro Loco Amici della Biblioteca, che distribuirà gratuitamente libri in via Mensa. Nel pomeriggio, sfilate e spettacoli itineranti come “La Fabbrica delle Bolle” e “Panic Show” animeranno le strade. L’emozione continua con “Aspettando Papà Noël”, uno spettacolo interattivo per bambini che si terrà presso la palestra De Amicis. Inoltre, con partenza dalla loro sede, corso Machiavelli 177 alle ore 14.30 e raduno in piazza Pettiti, le strade della Città saranno invase dai Babbi Natale in Vespa. A cura del Vespa Club Venaria Reale.

Martedì 17 dicembre al Teatro Concordia, alle ore 15, l’appuntamento è con le Nozze d’oro e Natale Senior. Il tradizionale pomeriggio danzante e di festa, dedicato a chi celebra i 50 anni di matrimonio e ai senior della Città, è a cura dell’Assessorato delle Politiche Sociali.

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15.00, la Cappella di Sant’Uberto della reggia di Venaria, ospiterà il tradizionale Spettacolo di Natale del Coro della Scuola primaria Barolo. Un evento che porterà la magia delle feste attraverso le voci dei giovani coristi, in un’atmosfera di gioia e condivisione. Un appuntamento imperdibile per vivere il Natale in comunità.

Dal 18 dicembre al 6 gennaio, la sala “Gino Vanzi” ospiterà la terza edizione della Mostra Concorso Presepi, una celebrazione della tradizione artigianale legata alla Natività.

Il Teatro della Concordia, il 19 dicembre, sarà il palcoscenico per “Lo Schiaccianoci”, uno dei balletti più amati della danza classica, in grado di incantare ogni generazione (ingresso a pagamento).

Il 22 dicembre, il primo appuntamento è in piazza Vittorio Veneto alle ore 11.00 presso l’ufficio postale di Babbo Natale, con l’iniziativa “Un dono sospeso”. Grazie alla generosità della nostra comunità, verranno distribuiti ai bambini i regali raccolti, per rendere il loro Natale più speciale. A cura di HBaracca.

Poi, si proseguirà con il Concerto degli Auguri Natalizi, organizzato dall’Amministrazione comunale e dal Corpo Musicale G. Verdi, alle ore 15.30 al Teatro della Concordia. A seguire, le vie del centro storico si trasformeranno in un luogo magico grazie ai Cervi Luminosi, una performance itinerante che combina musica e spettacolo visivo.

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, è in programma la Santa Messa nel Castello del Parco naturale La Mandria. La partecipazione non è soggetta a prenotazioni, l'accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti. Sarà possibile accedere esclusivamente dall'ingresso di Ponte Verde, con la propria auto (non a piedi), a partire dalle ore 17.15 fino alle ore 18.00, orario in cui inizierà la funzione. Informazioni: telefono 011/4993381, email: info@parcomandria.it

L’anno nuovo porterà con sé nuovi appuntamenti, come lo spettacolo “Il baule dei sogni perduti”, previsto per il 4 gennaio presso la palestra De Amicis, ingresso da piazza Martiri della Libertà, e la rappresentazione teatrale de “Il Mago di Oz” il 5 gennaio al Teatro Concordia (quest’ultimo con ingresso a pagamento).

Infine, il 6 gennaio, l’Epifania verrà celebrata con l’arrivo della Befana in piazza Vittorio Veneto, animata da giocolieri e trampolieri in costumi fiabeschi. La giornata culminerà con la premiazione della Mostra Concorso Presepi e con un dolce momento dedicato a tutti: le tradizionali Frittelle di Natale di Nonna Gigia. Ma l’Epifania sarà anche una giornata dedicata allo sport con il Cross Reale. La corsa campestre, giunta alla 14^ edizione, si terrà al parco Salvo D’Acquisto con appuntamento alle ore 8.00. A cura di ASD Atletica Venaria Reale.

Segnaliamo la possibilità di scoprire tutte le fasi del progetto, sin dal suo inizio, con gli aggiornamenti del programma, direttamente sul sito web dedicato, www.immaginariavenaria.it

Inoltre, la Reggia di Venaria dal 26 dicembre al 6 gennaio (escluso il 31 dicembre), offrirà aperture serali immerse in un’atmosfera natalizia unica, grazie ai suggestivi videomapping del luminografo Gaspare Di Caro. Dal 27 al 30 dicembre: Concerti nella Cappella di Sant’Uberto. Quattro serate di musica classica curate da Lingotto Musica animeranno la Cappella di Sant’Uberto, uno spazio di straordinaria bellezza. Il 1° gennaio 2025: Concerto di Capodanno. Alle ore 21.00 il celebre violoncellista Mario Brunello inaugurerà il nuovo anno con un’esibizione imperdibile, nella Cappella di Sant’Uberto. L’evento è organizzato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in collaborazione con la Città di Venaria Reale e Fondazione Via Maestra (ingressi a pagamento). Informazioni: www.lavenaria.it

Immaginaria 2024 è un progetto di Città di Venaria Reale, Consorzio Residenze Reali Sabaude, Fondazione Via Maestra, Distretto Urbano del Commercio di Venaria Reale. Con il sostegno di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte. In collaborazione con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Ascom Torino, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, Pro Loco Altessano - Venaria Reale.



Questi sono solo alcuni degli eventi in programma. Per maggiori dettagli e possibili variazioni, visitare il sito ufficiale www.immaginariavenaria.it e www.comune.venariareale.to.it , www.fondazioneviamaestra.org



I canali social: Facebook: cittadivenariareale e Instagram: _immaginaria _

Le dichiarazioni



Il sindaco Fabio Giulivi, dichiara: «La quarta edizione di Immaginaria porta con sé alcune novità. Innanzitutto aumenteranno le vie interessate dalle luminarie natalizie, inoltre, tre nuovi alberi di Natale abbelliranno le nostre piazze. Il tema di quest’anno è “Lo Sport e il Benessere”, anticipando in tal modo la designazione di Venaria Reale Città Europea dello Sport 2025, da parte di Aces Europe. Come ormai consuetudine, gli studenti delle scuole primarie e secondarie hanno elaborato un racconto che è stato trasformato nella graphic novel “Gioco libera tutti”, a cura dell’illustratrice Blu Pieraccioli e dello sceneggiatore Antonio De Rosa, individuati dalla Fondazione Via Maestra a seguito di concorso nazionale. Nelle piazze dell’Annunziata e della Repubblica, vi saranno le proiezioni artistiche del lighting designer Gaspare Di Caro. Quest’ultimo annovera tra le sue opere l’illuminazione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Ma Immaginaria è anche solidarietà e donazione. I proventi delle vendite della graphic novel e del relativo merchandising saranno devoluti all’UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV. L’associazione si ripropone di offrire attività educative e ludiche durante il ricovero ospedaliero dei piccoli. In particolare, l’introito sarà devoluto al sostegno dei servizi riabilitativi. Immaginaria è frutto della collaborazione tra il Comune, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, la Fondazione Via Maestra ed il Centro del Restauro. Sono certo che gli eventi proposti in Città, per il periodo delle festività, sapranno coinvolgere grandi e piccini».



Monica Federico, assessora al Commercio, afferma: «Le festività natalizie sono alle porte e anche quest’anno abbiamo deciso di investire in attività che possano coinvolgere i cittadini e attrarre turisti, aumentando così la visibilità dei nostri commercianti e operatori locali. Il programma di eventi sarà ricco di animazioni e mercatini natalizi, pensati per rendere la Città ancora più accogliente e vivace. Le novità non mancano, a partire dall’incremento delle luci natalizie, che renderanno ancora più magica l’atmosfera, e dall’ufficio postale di Babbo Natale in piazza Vittorio Veneto che farà sognare adulti e bambini. Un processo di rigenerazione che sta interessando la Città, sia dal punto di vista urbanistico che turistico, con l’obiettivo di valorizzare e far riscoprire Venaria Reale, in particolare la sua Reggia, ormai riconosciuta a livello internazionale grazie agli eventi che si sono succeduti in questi mesi. Siamo convinti che investire sul nostro territorio, mettendo in luce il lavoro degli operatori locali, sia fondamentale per offrire esperienze di qualità a chi visita la nostra Città. Un ringraziamento va alla Fondazione Via Maestra, alla Pro Loco Altessano-Venaria Reale, alla Camera di Commercio di Torino, ad Ascom, Confesercenti e Associazioni di Via per il fondamentale supporto e per il lavoro di squadra che ci ha permesso di sviluppare questi progetti. Il distretto urbano del commercio, infine, rimane un punto di riferimento strategico per la crescita di idee e progetti che possano generare ricadute positive sia sul piano commerciale che turistico. Siamo pronti a vivere un Natale speciale, all’insegna della collaborazione e della valorizzazione del nostro territorio».



Marta Barbara Santolin, assessora alla Cultura, commenta: «Siamo arrivati alla 4° edizione di Immaginaria, un progetto di arte urbana partecipata che è cresciuto nel corso degli anni, diventando un evento riconosciuto a livello metropolitano e per questo non possiamo che essere orgogliosi. Questo percorso però non lo abbiamo compiuto da soli, ma è stato realizzato grazie alla collaborazione stretta di molti attori del territorio, primo fra tutti il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, che ha creduto fin dalla prima edizione in questa progettualità tanto da farla propria ed investendo risorse sia umane sia economiche su Immaginaria, attivando iniziative sinergiche anche all’interno della Reggia. Per questo non posso che ringraziare il presidente Michele Briamonte, tutto il CdA del Consorzio, oltre all’ex direttore Guido Curto e all’attuale direttrice Chiara Teolato, che confermano la volontà di collaborazione con la Città, ormai consolidata nel tempo. Credo fermamente che lo sviluppo di un territorio come il nostro debba passare inevitabilmente attraverso iniziative intellettuali e formative capaci di integrare diversi target della comunità, primi fra tutti i ragazzi, attivando così energie creative in grado di esaltare il potenziale culturale materiale e immateriale patrimonio della nostra Città: Immaginaria sempre più rappresenta la sintesi di questa visione».



Michele Briamonte e Chiara Teolato, presidente e direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dichiarano: «Anche quest’anno il Consorzio ha voluto collaborare attivamente con la Città di Venaria Reale per l’organizzazione del programma di “Immaginaria”, contribuendo in modo significativo alla realizzazione del videomapping, della campagna pubblicitaria ed aprendo la Reggia con le sue mostre anche in orario serale con il format di grande richiamo “Sere di Natale alla Reggia”. Considerare la Reggia come presidio e riferimento del territorio per le attività che si possono ideare insieme, è una nostra precisa convinzione che abbiamo voluto a maggior ragione rilanciare in occasione delle Festività natalizie. Auspicando che le diverse iniziative previste sapranno attirare nuovi turisti ed allietare i cittadini residenti, porgiamo a tutti i nostri migliori auguri di buone feste!».



Tommaso Servetto e Mirco Repetto, presidente e direttore della Fondazione Via Maestra, affermano: «”Apri gli occhi e sogna” è il claim di Immaginaria: parole che evocano un’atmosfera che anche quest'anno si vuole ricreare nelle vie e nelle piazze di Venaria Reale nel periodo di Natale. videomapping, luci natalizie, alberi luminosi, animazioni e spettacoli, street art e il classico mercatino di Natale, saranno i protagonisti dal 7 dicembre al 6 gennaio. Immaginaria 2024 è anche partecipazione attiva da parte di cittadini e associazioni. Coinvolgimento in particolare dei bambini delle scuole di Venaria Reale, dalla cui fantasia è nata la storia al centro del nuovo volume di graphic novel "Gioco libera tutti" disegnata e narrata da due importanti artisti: Blu Pieraccioli e Antonio De Rosa. Immaginaria è anche solidarietà: ogni fondo raccolto sarà infatti devoluto a Casa UGI. Insomma, un Natale da trascorrere in una Venaria Reale che, ci circonda di luci, ci accoglie, ci diverte e ci impegna: Buon Natale a tutte e tutti».