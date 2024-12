Tre criptovalute che potrebbero esplodere se venisse approvato il primo ETF su Ripple (XRP)

Il 26 novembre, WisdomTree, una compagnia di gestione patrimoniale, ha presentato una richiesta per l'approvazione di un ETF basato su Ripple (XRP). Se approvato, questo ETF potrebbe non solo influenzare positivamente XRP, ma anche avere un impatto significativo su altre criptovalute, comprese quelle del settore altcoin tradizionale e quelle più di nicchia, come le meme coin.

Tra i token che potrebbero beneficiare di questa ondata di ottimismo troviamo Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), ma anche progetti emergenti come Pepe Unchained (PEPU), Crypto All-Stars (STARS) e Best Token (BEST), che stanno ottenendo un successo crescente in questo mercato rialzista.

Il potenziale impatto dell'ETF su Ripple (XRP) su Dogecoin, Solana e altre criptovalute

Ripple (XRP) ha registrato una crescita record, con un aumento superiore al 250% dal successo di Donald Trump nelle elezioni presidenziali USA. Si vocifera che Trump possa eliminare le tasse sulle plusvalenze per le criptovalute emesse negli Stati Uniti, un cambiamento che potrebbe favorire XRP.

Inoltre, la recente notizia delle dimissioni del presidente della SEC, Gary Gensler, prevista per gennaio, ha scatenato un rialzo nei prezzi di Ripple e Solana, poiché Gensler era il principale sostenitore della regolamentazione di Ripple.

Nel 2025, il mercato degli ETF sulle criptovalute è destinato a espandersi ulteriormente, con l'approvazione di ETF su Bitcoin (BTC) a gennaio e su Ethereum (ETH) a maggio. L'applicazione di WisdomTree per un ETF su Ripple, presentata il 26 novembre, sta rafforzando questa tendenza positiva.

Anche Dogecoin (DOGE), il famoso token meme, ha beneficiato di un aumento del 400% negli ultimi 12 mesi, grazie alla crescente attenzione del mercato. L'approvazione di un ETF su Ripple potrebbe spingere Dogecoin a nuovi massimi, soprattutto grazie al supporto di Elon Musk, che ne ha amplificato la popolarità.

Allo stesso modo, Solana, con la sua blockchain ad alte prestazioni, potrebbe vedere una spinta significativa se l'ETF su Ripple venisse approvato, dato che entrambe le criptovalute si completano a vicenda.

Inoltre, questo sentimento rialzista potrebbe far bene anche alle prevendite di altcoin attualmente in corso e che potrebbero concludersi a breve. Ecco quelle che stanno attirando di più l’attenzione degli investitori.

3 criptovalute che potrebbero esplodere dopo l’approvazione dell’ETF su Ripple (XRP)

L’approvazione di un ETF su Ripple potrebbe non solo rafforzare XRP, ma anche favorire la crescita di altre criptovalute emergenti. Tra queste, Pepe Unchained (PEPU), Crypto All-Stars (STARS) e Best Token (BEST) sono in prima linea, pronte a sfruttare l’entusiasmo che seguirà l’introduzione degli ETF sulle criptovalute.

Pepe Unchained (PEPU): la meme coin con funzionalità avanzate

Pepe Unchained (PEPU) è una versione evoluta di una delle meme coin più popolari al mondo, "PEPE", ma con una proposta molto più innovativa. Basato su una tecnologia blockchain Layer-2, offre transazioni rapide e a basso costo, distinguendosi in un mercato dominato dai meme a tema canino. Grazie alla sua funzionalità e all’elevata scalabilità, PEPU potrebbe beneficiare enormemente dall’adozione di un ETF su Ripple. Inoltre, il sistema di staking di PEPU consente agli investitori di guadagnare ritorni passivi, rendendo questa criptovaluta ancora più attraente in vista di una potenziale esplosione dei prezzi.

Crypto All-Stars (STARS): l’evoluzione delle meme coin

Crypto All-Stars (STARS) si distingue per la sua capacità di integrare la popolarità delle meme coin con una tecnologia avanzata. Con la sua piattaforma MemeVault, Crypto All-Stars consente agli utenti di scommettere su meme coin già affermate, creando una sinergia che non solo incrementa il valore dei token coinvolti ma promuove anche una maggiore utilità. Con la presale che ha raccolto oltre 8 milioni di dollari, STARS è pronto a debuttare su diversi exchange, e l’adozione di un ETF su Ripple potrebbe catalizzare ulteriori guadagni, grazie a un mercato delle criptovalute in forte espansione.

Best Token (BEST): il wallet Web3 del futuro

Best Token (BEST), il token nativo di Best Wallet, ha attirato l’attenzione del mercato grazie alla sua esclusività e alla funzionalità del wallet. Grazie alla sua integrazione con il sistema delle presale e alle riduzioni sulle commissioni di transazione, BEST offre vantaggi concreti agli utenti. La domanda per questo token è già altissima, con la prima fase di vendita esaurita in meno di un'ora. Se gli ETF su Ripple diventeranno realtà, la crescente popolarità di BEST potrebbe portarlo a una rapida crescita, consolidandolo come uno dei principali token nel settore dei wallet Web3.

L'approvazione degli ETF su Ripple (XRP) potrebbe dunque rappresentare una spinta fondamentale per queste criptovalute, pronte a capitalizzare su una nuova ondata di interesse e innovazione.