Domani in piazza San Carlo il concerto gratuito "Gospel per la vita"

Domenica 8 dicembre Piazza San Carlo si riempie di calore e passione con il concerto gratuito “Gospel per la Vita”, l’evento benefico dedicato al sostegno dei bambini in difficoltà. Dalle ore 17, le voci potenti e trascinanti del Sunshine Gospel Choir, vincitore del Gospel Jubilee Award e diretto da Alex Negro, conquistano la piazza con un repertorio di canti natalizi e gospel. Un coro che, con il suo entusiasmo contagioso, scalda il cuore e regala momenti indimenticabili a tutti i presenti, creando un’atmosfera speciale per le festività.

L’evento è un’occasione per compiere un gesto di solidarietà a favore dei bambini del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. Durante il concerto, sono infatti, in vendita i panettoni solidali dell’iniziativa “Due Volte Buoni”: ogni acquisto contribuisce a sostenere i progetti della Fondazione Crescere Insieme ETS, per cure all’avanguardia e supporto alle famiglie.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno della madrina Alena Seredova e degli sponsor MAINA, ASCOM Confcommercio Torino e provincia, con la collaborazione logistica di CRAI.

Oltre che negli store aderenti all’iniziativa e attraverso lo shop on line di Fondazione Crescere Insieme fondazionecrescereinsieme.it/shop, i panettoni e i pandori solidali possono essere acquistati:

Venerdì 13 dicembre, ore 11:30 – Via Lagrange (fronte Rinascente): Tradizionale taglio del panettone con Alena Seredova e gli sponsor.

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre. Gazebo solidali con i panettoni nei seguenti punti: Via Luigi Einaudi (Chiesa della Crocetta), Via Lagrange (angolo Via Cavour), Via Roma 124 (sotto i portici di fronte a Hermes). Un’occasione per vivere lo spirito del Natale e compiere un gesto di generosità che può davvero fare la differenza.