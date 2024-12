Crypto All-Stars potrebbe generare enormi rendimenti: l’ICO arriva a 9 milioni di dollari

Crypto All-Stars ($STARS) è una meme coin che si distingue dalle altre nel settore per il suo caso d’uso. Essendo ancora in prevendita, non è ancora stata quotata sugli exchange. Durante un’ICO, gli investitori hanno l'opportunità di acquistare nuove criptovalute direttamente dagli sviluppatori prima che vengano quotate. Un'offerta iniziale di successo è spesso il primo segnale che il prezzo può salire alle stelle dopo il lancio, e questo è attualmente il caso di Crypto All-Stars.

Sebbene i token di $STARS siano ancora in fase di prevendita, gli investitori hanno già investito $9 milioni di per partecipare fin dall'inizio e ciò ne rende subito chiaro il potenziale nascosto. A causa dell'elevata domanda durante l'ICO, gli analisti stimano che il prezzo potrebbe rapidamente aumentare di oltre 20x dopo il lancio. C'è anche una buona ragione per cui $STARS ha già riscosso un tale successo nella prevendita.

Vai alla ICO di Crypto All-Stars

Crypto All-Stars: una piattaforma che unifica lo staking delle meme coin

Tra le iniziative che animano il settore delle meme coin il progetto Crypto All-Stars ($STARS) ha recentemente guadagnato notorietà per il suo approccio innovativo al mondo delle criptovalute. La piattaforma ha raccolto ben $9 milioni in una prevendita che durerà ancora 12 giorni, attirando investitori interessati al suo potenziale.

Crypto All-Stars integra le principali meme coin, come DOGE, SHIB e BRETT insieme ad altri token promettenti, nella sua piattaforma di staking, nota come MemeVault, che per ora ne accoglie 11. La proposta è quella di offrire agli investitori un'esperienza semplificata per mettere in staking i loro token.

Per la precisione, si tratta di un protocollo di staking unico nel suo genere che rende possibile per la prima volta lo staking di diverse meme coin su un'unica piattaforma, indipendentemente dalla blockchain su cui si basano. Sebbene finora sia stato piuttosto complicato mettere in staking token da blockchain diverse, in quanto richiedeva diverse dApp, il MemeVault risolve questo problema.

Che si tratti di $DOGE, $SHIB, $PEPE o molte altre, chiunque metta in staking i propri tolek nel MemeVault riceverà in futuro un rendimento di staking sotto forma di token $STARS. Gli investitori devono possedere $STARS per poter utilizzare il MemeVault. Il rendimento può triplicare se si detengono più token $STARS, con un tasso del 3x. Questo approccio spiega anche l'elevata domanda per questo token.

Gli investitori si affrettano a investire in $STARS

Il token $STARS, elemento centrale della piattaforma MemeVault, offre un vantaggio significativo agli investitori. Semplicemente possedendolo, è possibile moltiplicare i premi delle puntate fino a 3x, il che ne aumenta l'attrattiva.

Inoltre, la piattaforma consente agli utenti di utilizzare un protocollo di staking con un tasso di rendimento annuale (APY) del 261%, anche prima del lancio ufficiale del MemeVault.

Con l'avanzare della prevendita, l'interesse per $STARS continua a crescere, con molti analisti che stanno facendo previsioni di potenziali guadagni di 10x o più quando l'asset sarà quotato sui principali exchange.

Crypto All-Stars si differenzia dalle altre meme coin

Sebbene alcuni recentemente abbiano espresso la loro preferenza per i progetti con un'utilità reale piuttosto che per gli asset “banali”, Crypto All-Stars sembra sfidare questo trend.

Nonostante si basi sulla popolarità dei meme, il progetto offre una chiara componente di utilità: semplificare lo staking e generare rendimenti passivi costanti.

Il MemeVault dimostra che le meme coin possono andare oltre l'umorismo e la speculazione. Proponendo un modello funzionale e innovativo, Crypto All-Stars mira a far sì che le meme coin possono svolgere un ruolo più rilevante e rispettato all'interno dell'ecosistema crittografico.

Inoltre, la piattaforma accetta diversi metodi di pagamento per l'acquisizione di $STARS. Questi includono ETH, USDT, BNB e anche meme coin popolari come FLOKI, SHIB e DOGE, ampliando l'accesso a un pubblico diversificato.

Vai alla ICO di Crypto All-Stars