Il Comitato Quadrilatero Aurora ripulisce la scuola Parini dalle scritte

Quando la cittadinanza attiva fa la differenza: il Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora, infatti, in queste ore ha iniziato a ripulire dalle scritte la scuola primaria "Parini".

Volontari al lavoro

I volontari sono al lavoro da questa mattina sulle facciate di corso Giulio Cesare angolo corso Brescia forti di un accordo con la Città per svolgere questo tipo di operazioni di base sugli edifici pubblici di Aurora tra i corsi Vercelli, Novara e Palermo e lungo Dora: "È - spiegano - una questione di cura del territorio e di decoro: che senso ha imbrattare una scuola, che rappresenta il futuro di bambini provenienti da tutto il mondo?".

Una delle scritte, in particolare, è riferita in modo volgare al progetto Tonite: "Anche in questo caso - proseguono - ci chiediamo come sia possibile attaccare un progetto che ha permesso a tante associazioni di migliorare il quartiere".

I prossimi passi

Dopo la copertura con vernice bianca, le scritte spariranno definitivamente con il ripristino della colorazione originale.