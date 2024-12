Attimi di paura sul treno Susa-Torino: due sedili in fiamme, passeggeri fatti scendere ad Avigliana [VIDEO]

All'improvviso una fiammata, poi un incendio, e poi di nuovo, la stessa cosa, a qualche vagone di distanza: è quanto avvenuto questa sera, intorno alle 18.45, sul treno regionale partito da Susa e diretto a Torino Porta Nuova.

All'origine del rogo, probabilmente un atto vandalico deliberato: una "bravata", chiamiamola così, che ha rischiato di mettere in pericolo la vita dei passeggeri. Fortunatamente il panico è durato pochi secondi: immediato è stato l'intervento del capotreno con l'estintore in dotazione, che ha permesso di guadagnare abbastanza tempo per permettere al treno di arrivare alla stazione di Avigliana, dove è stato evacuato (nel video pubblicato su IG da welcome_to_Turin si vedono i passeggeri evacuati e sullo sfondo il treno con un sedile in fiamme).

Da una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe appiccato il fuoco a due sedili, situati in due diversi vagoni del treno. Nessuno è rimasto ferito. I passeggeri evacuati, anzi, hanno potuto trasferirsi su un altro treno - in arrivo da Bardonecchia - che li ha portati a destinazione.

Il treno dell'incendio, dal canto suo, è invece rimasto fermo in stazione ad Avigliana, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Almese, Avigliana e Torino per spegnare definitivamente l'incendio.