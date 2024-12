Maggiore illuminazione sulla Passerella Olimpica, in arrivo anche parcheggi per le bici

Più luce sulla Passerella Olimpica: approvata oggi dal Consiglio comunale la proposta di mozione del capogruppo dei Moderati Simone Fissolo che chiede al sindaco di migliorare l'illuminazione del ponte pedonale che unisce i quartieri di Lingotto e Nizza Millefonti. La passerella permette di raggiungere rapidamente la 8 Gallery da via Giordano Bruno ed è molto utilizzata anche dai numerosi rider in bicicletta che devono raggiungere i ristoranti del centro commerciale. Per questo, oltre all'illuminazione, la mozione chiede di realizzare un accesso e un parcheggio dedicati alle biciclette nella parte della Passerella sul lato di via Nizza.



“Approviamo un atto concreto e di buon senso - ha dichiarato Fissolo - nell’ottica della cura e valorizzazione di un’area importante di Torino. Pensiamo ai numeri del centro commerciale, o a quante persone visitano l’area per grandi eventi come l’ANCI, il Salone del Libro e tanti altri. Nel 2030 tornerà anche ad essere zona olimpica con le Olimpiadi delle Alpi Francesi che avranno alcune gare all’Oval. Per tutte queste ragioni, non possiamo permetterci di lasciarla a sé stessa, in una bella zona di Torino che merita di essere manutenuta e ammodernata con cura. È un tratto frequentato giornalmente da lavoratrici e lavoratori che ogni sera escono e si trovano al buio, le biciclette vengono accampate sulla passerella non essendoci posteggio dedicato pur essendo studiata come passerella ciclopedonale, e per piazza Galimberti il futuro è ancora tutto da scrivere e forse perfino da immaginare”.