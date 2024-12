Mattinata da incubo sulla tangenziale sud: incidente anche tra La Loggia e Bauducchi, traffico paralizzato

Mattinata da incubo sulla tangenziale sud di Torino. Dopo il tamponamento avvenuto attorno poco dopo le 9, che aveva causato code e disagi, si è registrato un secondo incidente, stavolta tra La Loggia e Bauducchi, zona Moncalieri, in direzione Piacenza.

Un ferito e traffico in tilt

Quattro i mezzi coinvolti, compreso un tir, con un ferito (per fortuna solo in codice verde) condotto all'ospedale Santa Croce. Il risultato è il traffico completamente bloccato sulla tangenziale sud e rallentato anche in direzione nord.