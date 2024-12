I Hate My Village in concerto al Milk di Torino con l'ultimo album Nevermind the Tempo

Prosegue il tour degli I Hate My Village, che martedì 10 dicembre alle ore 21 saranno in concerto al Milk a Torino.

Un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo Nevermind The Tempo, l’ultimo album della superband più amata della scena indipendente italiana formata da Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari.

Un disco che tratteggia un mondo sonoro unico, storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, che nei concerti trova pieno compimento ed esplode con straordinaria energia.

Uscito a maggio per Locomotiv Records, Nevermind The Tempo è una specie di manualetto per sbagliare. Un disco sgrammaticato che non cerca nessuna grammatica, che non rincorre nessuna architettura musicale. Un elogio dell’errore e dell’imperfezione come risposta all’assillante ricerca di perfezione del nostro tempo.

Un album capace di creare un universo nuovo, visionario e libero, in continua evoluzione. La fusione brillante, selvatica e sfacciata di quattro artisti diversissimi ma capaci di completarsi alla perfezione, in modo naturale e istintivo, plasmando un mosaico sonoro disallineato ma meticolosamente assemblato, formato da tasselli imprecisi di intuizioni sorprendenti, combinazioni irriverenti e contaminazioni che corrodono ogni regola o equilibrio precostituito.

Il tour della band, organizzato da DNA concerti, prosegue poi il 13 dicembre all’Urban a Perugia, il 14 a Passatelli in Bronson a Ravenna, il 19 al New Age a Roncade (TV), il 20 al Druso a Bergamo, il 21 al Teatro Verdi a Genova, il 4 gennaio all’Eremo a Molfetta (BA) e il 5 al Lizard Club a Caserta.

Per info: www.dnaconcerti.com