Canti e musica a Bibiana per un’atmosfera natalizia dal sapore antico

Dalla Valle d’Aosta a Bibiana per ricreare in centro un’atmosfera natalizia dal sapore antico. Ci sarà anche la Corale Louis Cuneaz et Frustapot de Gressan ai Mercatini di Natale in programma domenica 15 dicembre ed organizzati dalla Pro loco. Nata nel 1958, la corale è diventata anche gruppo folcloristico e si esibirà in modo itinerante per le strade e le piazze. Ma non sono finite così le novità dell’edizione di quest’anno: “Il ‘nostro’ coro Tanto per cantare invita ragazzi e bambini a preparare il loro paesaggio natalizio in miniatura con i mattoncini Lego e partecipare all’esposizione sotto l’antica ala comunale” annuncia il presidente della Pro loco Piero Caffaro. I paesaggi possono essere preparati a casa e consegnati sul posto domenica 15 al mattino. Rimarranno esposti fino al pomeriggio e una giuria individuerà i cinque più belli che saranno premiati alle 16,30. Sono previsti comunque premi di consolazione e cioccolata calda per tutti. Per iscriversi mandare un messaggio Whatsapp o telefonare al numero 338 8274657.

Sotto l’ala, come ormai d’abitudine, i bambini potranno anche scegliere tra il cattivo ma simpatico Grinch e Babbo Natale, mentre la Pro loco distribuirà panettoni e cioccolata calda. Tutto attorno, per le strade del paese, ci si potrà imbattere nei rapaci addestrati, nelle frittelle e gofri caldi e fumanti, negli incantesimi di Mago Pongo, nei cavalli che trainano la carrozza di Babbo Natale e nei piccoli pony da cavalcare. La musica in filodiffusione tra i banchi degli espositori dei Mercatini e dei commercianti del paese, contribuirà a rendere magica l’atmosfera.

Inoltre, la Pro loco preparerà un pranzo caldo per visitatori ed espositori: “Si svolgerà nel salone polivalente vicino alle scuole ed è aperto a tutti” sottolinea Caffaro.

In menù: antipasti, agnolotti, gran bollito e dolce. Il prezzo è di 22 euro (vino compreso) per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 7 ai 10 anni e per partecipare bisogna prenotare al numero: 348 3367322.