Drubiaglio rinnova la tradizione: conto alla rovescia per trascorrere ancora “Una serata con Babbo Natale”

Sabato 14 dicembre 2024 Drubiaglio si addobberà a festa per dare il benvenuto a tutti i bimbi che vorranno consegnare la letterina a Babbo Natale. A partire dalle 17, fino alle 21, via Blandino e piazza Sant’Anna prenderanno le sembianze di un magico villaggio di Natale: un percorso di luci e magia, che accompagnerà i bambini fino alla casetta di Babbo Natale, a cui potranno consegnare personalmente la loro letterina.



Sono tante le novità di quest’anno, ci saranno laboratori per tutti i bimbi, un pozzo colmo di doni e tantissime leccornie dolci e salate. Verranno allestiti tanti stand dove gustare pop corn, zucchero filato, cioccolato, panini caldi, patatine, e bibite per grandi e piccoli. L’evento, che ad ogni edizione cresce sempre più data la grande partecipazione di pubblico, rappresenta per il piccolo borgo di Avigliana un momento di condivisione dello spirito natalizio. Tutte le installazioni vengono infatti