Le migliori nuove cripto da acquistare prima di Natale: 6 gemme da non perdere

Il mercato sta entrando in una fase rivoluzionaria, con una capitalizzazione di mercato che raggiunge il record di $3,84 miliardi e le nuove prevendite offrono l'occasione perfetta per sfruttare questo slancio.

Questo periodo imminente sarà monumentale per tutti gli investitori, poiché la corsa rialzista di novembre si è estesa a questo mese, tingendo di verde l'intero mercato delle criptovalute, con aumenti massicci.



In particolare, Bitcoin ha finalmente raggiunto il suo storico valore a sei cifre mercoledì, toccando il nuovo massimo di $103.332.

Questo evento ha preparato il terreno per tutte le altre altcoin, rendendo ideale investire ora per assicurarsi i migliori profitti prima di Natale.

Nuovi progetti come Wall Street Pepe ($WEPE), Crypto All-Stars ($STARS), CatSlap ($SLAP), Best Wallet ($BEST), Flockerz ($FLOCK) e Sponge V2 ($SPONGE) hanno tutti il potenziale per offrire rendimenti enormi.

Ecco i dettagli.

Le migliori criptovalute da acquistare prima di Natale

Diamo prima uno sguardo rapido a ciascun progetto.

Wall Street Pepe ($WEPE) – Mira a trasformare i piccoli trader in investitori potenti grazie al suo token.

– Mira a trasformare i piccoli trader in investitori potenti grazie al suo token. Crypto All-Stars ($STARS) – Gli investitori amano la possibilità di mettere in staking le meme coin. Presale da $10 milioni.

– Gli investitori amano la possibilità di mettere in staking le meme coin. Presale da $10 milioni. CatSlap ($SLAP) – Introduce un nuovo modello "Slap-to-Earn" che premia gli utenti che competono nel minigioco del progetto.

– Introduce un nuovo modello "Slap-to-Earn" che premia gli utenti che competono nel minigioco del progetto. Best Wallet Token ($BEST) – Uno dei wallet crypto in più rapida ascesa che migliora ulteriormente con l'introduzione del suo token.

– Uno dei wallet crypto in più rapida ascesa che migliora ulteriormente con l'introduzione del suo token. Flockerz ($FLOCK) – Dà alla comunità il potere di guadagnare ricompense partecipando attivamente alle decisioni del progetto (Vote-toEarn).

– Dà alla comunità il potere di guadagnare ricompense partecipando attivamente alle decisioni del progetto (Vote-toEarn). Sponge V2 ($SPONGE) – La nuova versione aggiornata punta a superare il successo del clamoroso primo SPONGE.

Le migliori criptovalute da acquistare prima di Natale – Analisi dettagliata

Wall Street Pepe ($WEPE)

Wall Street Pepe (WEPE) è l'ultima meme coin emersa, che combina la cultura web con i temi dei mercati finanziari, ispirandosi al celebre meme di Pepe the Frog.

Punta a coinvolgere il pubblico "degen" delle criptovalute offrendo un lancio su DEX, un branding basato sui meme e ricompense per lo staking.

Al momento, ha raccolto oltre $2,5 milioni in finanziamenti, con il prezzo di $WEPE fissato a $0,000205 per token.

Il progetto enfatizza il coinvolgimento della comunità e l'umorismo, cercando di creare un asset digitale unico che risuoni sia tra gli appassionati di meme che tra gli investitori tradizionali.

A causa del suo approccio critico verso i grandi investitori, l'obiettivo di questo progetto è creare un proprio gruppo di trader chiamato WEPE Token Army, che darà potere ai piccoli investitori.

Vai alla prevendita di Wall Street Pepe

Crypto All-Stars ($STARS)

Crypto All-Stars ($STARS) è una piattaforma innovativa che consente agli investitori di mettere in staking più meme coin contemporaneamente, aggiungendo valore sia ai token esistenti sia al token nativo del progetto.

Tutto questo è reso possibile dalla funzione MemeVault del progetto, che consente lo staking unificato delle meme coin, incluse Dogecoin, Shiba Inu e Pepe.

Grazie a queste implementazioni, non sorprende che il progetto abbia raccolto oltre $10 milioni, ma gli investitori devono affrettarsi poiché la prevendita terminerà tra pochi giorni.

Inoltre, coloro che mantengono i loro $STARS possono beneficiare di un impressionante moltiplicatore di 3x, oltre agli attuali rendimenti del 233% APY.

Il progetto è anche fortemente supportato dal famoso influencer cripto ClayBro, che conta oltre 130.000 iscritti su YouTube.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

CatSlap ($SLAP)

CatSlap ($SLAP) attira una vasta gamma di investitori grazie al suo originale minigioco disponibile sul sito ufficiale.

I giocatori possono competere in una gara di "schiaffi" in cui chi accumula il maggior numero di schiaffi riceve token $SLAP come ricompensa.

Questo ha portato a oltre 303 milioni di schiaffi in tutto il mondo, con Giappone, Germania e Danimarca in testa alle classifiche.

Per chi non fosse interessato a giocare, è possibile ottenere facilmente i token $SLAP tramite l'app Best Wallet, senza procedure complicate.

Inoltre, questo progetto segue una strada diversa rispetto agli altri progetti, poiché non prevede una prevendita. Ha un prezzo d’ingresso fisso per tutti, rendendo le possibilità di profitto eque per tutti gli investitori.

Vai al sito ufficiale di Catslap

Best Wallet Token ($BEST)

Il token Best Wallet ($BEST) è un asset multifunzionale progettato per potenziare le capacità dell’ecosistema Best Wallet, che ha già raccolto oltre $2,8 milioni nella prevendita in corso.

Come token nativo di questo avanzato wallet multicripto, $BEST offre agli utenti una gamma di vantaggi che vanno oltre la semplice funzionalità, rendendolo una scelta di spicco nel mercato delle criptovalute.

Una delle sue caratteristiche principali è la riduzione delle commissioni di transazione all'interno del wallet, aiutando gli utenti a conservare una maggiore parte dei loro guadagni.

Inoltre, $BEST consente ai possessori di accedere a opportunità di investimento esclusive in fase iniziale, permettendo loro di scoprire progetti promettenti fin dalla loro nascita. Questo vantaggio unico posiziona gli utenti per massimizzare i potenziali ritorni da investimenti in prevendite accuratamente selezionate.

Vai alla prevendita del token BEST

Flockerz ($FLOCK)

Flockerz ($FLOCK) è l'ultima meme coin a tema animale, ma con un tocco innovativo: abbandona il modello di gestione dall'alto verso il basso e dà alla comunità l'autonomia di decidere il futuro del progetto.

Gli investitori possono esprimere il proprio voto su decisioni importanti attraverso la funzione Flocktopia del progetto, una Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO).

I possessori di token con le maggiori partecipazioni hanno i voti più influenti, incoraggiando così investimenti significativi.

La prevendita ha generato $5,1 milioni e offre un prezzo d’ingresso interessante di $0,0062995 per token $FLOCK.

Vai alla prevendita di Flockerz

Sponge V2 ($SPONGE)

Sponge V2 ($SPONGE) è la versione aggiornata dell'originale meme coin Sponge, che passa dalla rete Ethereum alla rete Polygon per migliorare la sicurezza e ridurre i costi di transazione.

Questo passaggio mira a supportare lo sviluppo di un gioco Play-to-Earn all’interno dell’ecosistema Sponge.

Il lancio di Sponge V2 include un meccanismo di staking in cui i possessori del token originale possono mettere in staking i propri asset per ricevere token V2 e ulteriori rendimenti da staking.

Al momento, sono stati messi in staking oltre $230.351 in $SPONGE.

Questa strategia è progettata per eliminare gradualmente i token V1, premiando al contempo i primi sostenitori. L'iniziativa Sponge V2 cerca di gettare basi sul successo iniziale del suo predecessore, offrendo una maggiore utilità.

Vai al sito ufficiale di SPONGE V2

Conclusioni

Il periodo delle festività è un momento emozionante per esplorare nuove opportunità nel mercato cripto, rendendolo perfetto per considerare un investimento. Progetti come Wall Street Pepe ($WEPE) e Crypto All-Stars ($STARS), piattaforme innovative come Best Wallet Token ($BEST) e Flockerz ($FLOCK), e Sponge V2 ($SPONGE) offrono ciascuno vantaggi unici e un grande potenziale di profitto.