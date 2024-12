Specialty Coffee By Pagliero roasters in Barolo: Ethiopia e Uganda - due nuove monorigini 100% Arabica

Specialty Coffee By Pagliero roasters in Barolo

Si amplia la proposta di Specialty Coffee By Pagliero con l’offerta temporanea di due caffè monorigine 100% Arabica: Ethiopia e Uganda, che vanno ad aggiungersi a Brasile e Perù, già in commercio da tempo e sempre più apprezzati dagli amanti del caffè. Il caffè Specialty è una bevanda di alta qualità, che si differenzia dal caffè tradizionale per la sua complessità aromatica, per la sua filiera, per il lavoro e l’esperienza, che rendono unico questo prodotto.

Ethiopia e Uganda sono disponibili temporaneamente e in quantità limitata, fino ad esaurimento scorte. La disponibilità temporanea è anche espressione di quanto l’azienda sia impegnata nella ricerca di micro-produzioni di altissima qualità e quanto ci tenga ad offrire ai consumatori nuove opportunità, per accrescere la conoscenza e la cultura degli Specialty Coffee, consentendo di scoprire nuove varietà di sapori e degustare aromi e profumi unici.

ETHIOPIA - Questo Specialty Coffee monorigine 100% Arabica, arriva dall'Etiopia, una delle regioni più famose al mondo per la coltivazione di caffè di alta qualità. In particolare, questo microlotto, è caratterizzato da un profilo aromatico delicato, con note fruttate e floreali che si combinano a una piacevole dolcezza e a un'acidità bilanciata. Regala quindi una vera e propria esperienza di degustazione raffinata. È disponibile in grani o macinato in confezione da 200 g.

UGANDA - Lo Specialty Coffee 100% Arabica proveniente dall'Uganda, ha un sapore ricco e avvolgente, con intense note di cioccolato fondente e spezie, bilanciate da una morbida acidità. Ideale per chi cerca un caffè corposo e dalle note complesse, questo microlotto rappresenta un’esperienza di gusto profonda e persistente. È disponibile in grani o macinato in confezione da 200 g.

Le confezioni “parlanti” degli Specialty Coffee By Pagliero sono chiare e di facile lettura e riportano, oltre al nome del produttore, le caratteristiche di posizione della piantagione e le note di gusto del caffè. Tutto quanto dichiarato in confezione è garanzia di altissima qualità e di tracciabilità. Ed è proprio la tracciabilità il valore aggiunto che consente di fare scelte informate e favorisce un reale collegamento tra produttori e consumatori. Anche Ethiopia e Uganda sono “Roasters in Barolo” e sulla confezione è riportato il tipo di tostatura.