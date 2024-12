Pentenero e Conticelli (pd) attaccano: "Piano qualità dell'aria, un testo superficiale"

“Il Piano dell’aria approvato oggi dalla maggioranza in Consiglio regionale è un testo superficiale, senza una visione per il futuro. Il PD può intestarsi almeno due vittorie con la promozione di un pass trasporti gratuito per gli under 26 e la modifica sulle regole imposte alle aziende agricole. Il centrodestra si è limitato a adeguare il testo al nuovo Protocollo padano siglato nel settembre 2023, nulla di più. Abbiamo provato a intervenire su questo testo, presentando emendamenti di merito sulle energie rinnovabili e sulle comunità energetiche, sull’intermodalità e sulla transizione verso la mobilità sostenibile che non sono stati accolti, nonostante provenissero dal lavoro consiliare di confronto e di audizione dei rappresentati dei vari settori. Su nessuno dei temi affrontati traspare dalle decisioni di questa Amministrazione regionale un po’ di coraggio rispetto alle sfide cruciali che ci troviamo a dover affrontare sul clima e sulla sostenibilità ambientale” dichiarano la Presidente del Gruppo Pd del Consiglio regionale Gianna Pentenero e la Consigliera Pd Nadia Conticelli.





“Il Gruppo del Partito Democratico - proseguono le esponenti dem – si è fatto portavoce di molte delle richieste di Associazioni che hanno presentato osservazioni e memorie, ma non siamo stati ascoltati sufficientemente, come peraltro hanno sottolineato molte delle realtà coinvolte. Il centrodestra ha deciso di tirare dritto sul primo vero documento di programmazione che il Consiglio regionale si trova a varare in questo avvio di legislatura e che dovrebbe fornire strumenti di intervento coerenti ai Comuni e linee di indirizzo nei vari ambiti di competenza regionale. Ci saremmo aspettati maggiori aperture e un confronto più articolato e collaborativo. Invece ci siamo scontrati con un muro contraddistinto dalla mancanza di dialogo e dall’intenzione non di fare bene, ma di fare in fretta”.