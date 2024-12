Concerti in Santa Pelagia: Sofia Camolese apre la rassegna pensata per i più piccoli

La stagione concertistica di Santa Pelagia prosegue e inaugura un altro dei filoni artistici contraddistintivi della sua programmazione ossia la promozione di giovani talenti e l’incontro immersivo-pedagogico con i più piccoli e le loro famiglie.

Infatti, tocca a Sofia Camolese aprire la rassegna “Santa Pelagia Kids”, concepita per intercettare l’interesse e la crescita culturale delle nuove generazioni con il concerto che terrà sabato 14 dicembre alle ore 15,30 presso il Coro di Santa Pelagia in via San Massimo 21 a Torino e che vedrà la partecipazione del Coro giovanile Santa Pelagia Singers, diretto da Alberto Patriarca.

Sofia è una musicista torinese di vent'anni che ha iniziato il suo percorso artistico con una solida formazione classica. Fin da bambina, ha cantato nel coro del conservatorio e ha studiato pianoforte, iniziando a soli otto anni. Con il tempo, ha sviluppato uno stile unico, reinterpretando brani pop e rock, sia recenti che del passato, attraverso arrangiamenti minimali per voce e piano.

“Blinding lights”, il concerto che eseguirà all’interno della suggestiva cornice settecentesca di Santa Pelagia, sarà esaltato dalla potenza espressiva della sua voce solista e dall’intimità del pianoforte, precisamente un Blüthner del 1870, di proprieta di Angiola Peyrano. Questo meraviglioso strumento storico, perfettamente restaurato e conservato, illumina l’appuntamento con la purezza del suo suono, caldo nei bassi e brillante negli acuti, e crea idealmente un ponte tra antico e moderno.

La profondità espressiva della giovane concertista nasce da un mix originale che fonde nelle sue performance delicatezza melodica, note jazz e soul, e la potenza coinvolgente del rock, che guiderà il pubblico alla scoperta musicale della “luce” in tutte accezioni.

In più la partecipazione del coro di voci bianche “Santa Pelagia Singers” contribuirà ad amplificare la magia, il senso di calore e condivisione, che rendono l’appuntamento un’esperienza coinvolgente per tutti.

Il programma musicale prevede: Elisa – Luce; Beth Hart - Leave the light on; Aurora - Everything matters; Cesare Cremonini - La nuova stella di broadway; The Weekend - Blinding lights; Coldplay - Christmas lights; Pinguini Tattici Nucleari – Pastello bianco; James Pierpont – Jingle Bells.