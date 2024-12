Il compositore britannico Randolph Matthews sul palco del FolkClub

Sabato 14 dicembre alle ore 21.30, Randolph Matthews sarà sul palco del FolkClub.

Musicista, compositore, produttore e performer straordinario, Randolph Matthews ha saputo conquistare il pubblico internazionale con la sua voce unica e la sua magnetica presenza scenica. Jazz, soul, gospel, blues e folk si mescolano nella sua musica permeata di poesia. Artista unico e originale, dotato di un eccezionale talento vocale, si è esibito con la sua band e come voce solista sui più prestigiosi palcoscenici del mondo. Grazie alla sua voce, descritta come "incantatrice" e "ipnotica", ha collaborato con artisti come Herbie Hancock, Grace Jones, Richard Bona e Julian Joseph. La sua abilità nel mescolare tecniche vocali tradizionali e contemporanee (è anche uno straordinario beatboxer), unita a una naturale propensione per l'improvvisazione, rende ogni suo concerto un evento unico. Ad accompagnarlo in questa serata d'eccezione ci sarà una formazione di musicisti ’nostrani’ di altissimo livello. Ad accompagnare Randolph (voce e elettronica) in questa serata d'eccezione ci sarà una formazione di musicisti ’nostrani’ di altissimo livello: Antonio Zambrini al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria e percussioni, Gianluca Gallucci al contrabbasso e Cesare Mecca alla tromba.



