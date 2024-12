Jazzin’up Christmas, il concerto all'Osteria Rabezzana

“Jazzin’up Christmas” in programma mercoledì 18 dicembre, alle ore 21.30 è un concerto dedicato alle canzoni più belle del periodo natalizio con la musica e la voce di poeti e narratori di ogni parte del mondo. L'ensemble, formato da Lil Darling, Fulvio Vanlaar, Francesco Bertone e Luca Rigazio, interpreta in modo particolare e versatile i brani che vanno dalla tradizione natalizia inglese del ‘700 “God Rest you Merry Gentleman” ai classici standards di Ella Fitzgerald e Frank Sinatra “The Christmas Song”, “White Christmas”, “Let it snow”, ai musical con “My favourite things”, “Over the rainbow”, “Alice in wonderland”.





In “Jazzin’up Christmas” il fascino e la teatralità della voce di Liliana Di Marco, in arte Lil Darling, si fondono con il sound di vera pulsazione emotiva evocato dal quartetto.



Per info: www.osteriarabezzana.it