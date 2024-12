Con "Formazione Donna" un aiuto per l'integrazione sociale e lavorativa femminile

Nasce oggi un nuovo progetto di formazione sul lavoro di cura, frutto della sinergia tra Nuova Collaborazione (Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico) e l’associazione Anemon Aiutare nel Mondo ODV. Il progetto, intitolato FORMAZIONE DONNA, è pensato per favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle donne, con particolare attenzione alle donne straniere, e alle madri di recente migrazione. Rispondendo alla crescente esigenza di autonomia economica, FORMAZIONE DONNA si propone di offrire nuove opportunità professionali nel settore del lavoro di cura attraverso percorsi formativi specifici.

L'integrazione tramite la formazione è un passo fondamentale per costruire una società più inclusiva. Con questa iniziativa, Nuova Collaborazione e Anemon ODV contribuiscono in modo concreto al miglioramento dell'autonomia e del benessere delle donne del nostro territorio. Il progetto supporta lo sviluppo di competenze professionali in settori ad alta richiesta, come la gestione della casa, il baby-sitting e l'assistenza agli anziani, che favoriscono l'accesso al mercato del lavoro.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte dal 15 dicembre 2024. Il corso è gratuito e accoglierà circa 25 partecipanti, con lezioni tre volte a settimana, dalle 17.00 alle 20.00, a partire dal 4 marzo 2025. Per partecipare, è necessario possedere i seguenti requisiti: conoscenza della lingua italiana e documenti validi (C.I., permesso di soggiorno e codice fiscale).

Obiettivo del corso:

"Siamo orgogliosi di lanciare il progetto FORMAZIONE DONNA, che rappresenta per noi una risposta concreta alle sfide che le donne, in particolare quelle di recente migrazione, si trovano ad affrontare nel nostro Paese – ha dichiarato Maurizia Savia, consigliera e consulente per la formazione di Nuova Collaborazione -. La formazione, oltre a fornire competenze professionalizzanti, è un'opportunità per promuovere l'integrazione sociale e lavorativa, favorendo l'accesso a un settore, come quello del lavoro di cura, che ha un grande potenziale di crescita. Grazie alla collaborazione con Anemon, saremo in grado di offrire a circa 25 donne la possibilità di acquisire una qualificazione che potrà aprire loro nuove opportunità professionali e contribuire all'autonomia economica. Questo progetto si inserisce in un percorso di inclusione e supporto concreto, che non solo risponde ai bisogni del mercato del lavoro, ma anche a quelli di una società più equa."

Anemon Aiutare nel Mondo ODV come ideatore e coordinatore del progetto, ha individuato in Nuova Collaborazione (Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico) il partner ideale per la realizzazione di percorsi formativi professionali certificati per Colf, Badanti e Baby Sitter in grado di offrire concrete possibilità di lavoro. Gabriella Guglielmo, Presidente Anemon ODV, afferma che “FORMAZIONE DONNA prosegue il percorso che da vent’anni vede la nostra Associazione impegnata in progetti rivolti alle donne in difficoltà in Italia e nel mondo. Un impegno di volontariato e di solidarietà a costi zero di gestione rivolto alla formazione professionale della donna con l’obiettivo di inserimento in autonomia nel mondo del lavoro. Ringraziamo per il perseguimento di questi obiettivi le competenze formative di Nuova Collaborazione ed il suo contributo indispensabile per la messa a punto del progetto e le Suore Francescane di Susa per la grande disponibilità spirituale e pratica. Il grande impegno e la sinergia di queste tre realtà offrirà l’opportunità a tante donne in difficoltà, di cogliere le opportunità di lavoro ed avere un futuro migliore a Torino.”

Il percorso formativo

Il corso avrà inizio il 4 marzo 2025 a Torino, presso la sede dell'Ordine delle Suore Francescane di Susa, in Via Luisa del Carretto. L’Ordine, che ha messo a disposizione la propria struttura e contribuito attivamente alla realizzazione del progetto, ci consente soprattutto di operare in un quartiere caratterizzato da una significativa presenza di famiglie con bambini e persone anziane, dove le competenze acquisite saranno particolarmente richieste. Il corso si propone di favorire un inserimento concreto nel mondo del lavoro, attraverso un programma formativo di alta qualità, pensato per rispondere alle specifiche esigenze del territorio.

Il percorso formativo si articolerà in due fasi:

Corso Base (40 ore): lezioni teoriche e pratiche su gestione della casa e primo soccorso.

Corsi di Specializzazione (24 ore): indirizzati a specifici settori di grande richiesta, tra cui baby-sitter e assistenza anziani.

Chi è Nuova Collaborazione

NUOVA COLLABORAZIONE, associazione nazionale fondata a Torino nel 1969 – unica firmataria nel 1974 per parte datoriale del primo CCNL sulla disciplina del lavoro domestico – rappresenta e tutela gli interessi dei datori di lavoro domestico, porta all'attenzione delle Istituzioni le problematiche riguardanti i rapporti di lavoro e – attraverso la federazione FIDALDO di cui è parte costituente – partecipa alla stipula di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro sia a livello nazionale che territoriale. La vocazione di Nuova Collaborazione è quella di porsi al fianco della famiglia e farsi portavoce di azioni e provvedimenti – tra cui la defiscalizzazione del lavoro domestico – per aiutare le famiglie caregiver di persone non autosufficienti e quelle con figli. Nuova Collaborazione è una delle sigle che aderiscono al Patto per un Nuovo Welfare sulla non autosufficienza, per la costruzione di adeguate politiche di welfare e proposte operative a sostegno delle persone non autosufficienti.

Chi è Anemon

ANEMON Aiutare nel Mondo ODV nasce nel 2005 con l’intento di realizzare progetti di FORMAZIONE donando PROFESSIONALITÀ ed EDUCAZIONE per dare una possibilità di sviluppo, miglioramento e autosostentamento in Italia e nel mondo. Un interlocutore che attivando risorse individua soluzioni di breve o medio periodo alle loro necessità.

Un’associazione indipendente e non legata a partiti politici o a confessioni religiose che agisce senza discriminazioni di razza, religione, sesso od opinioni. Siamo consapevoli che la trasparenza, il rispetto dell’uomo e delle tradizioni sono fondamentali. Operiamo in sinergia con altre realtà per offrire risposte mirate e concrete.

I progetti sono realizzati solo con volontari che sostengono il costo delle missioni e tutti i contributi raccolti vengono destinati interamente ai Progetti. Anemon ODV opera a costi zero di gestione.