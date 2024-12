Vertice industriali-Intesa Sanpaolo: nel 2024 erogati 2,2 miliardi per imprese e famiglie in Piemonte

Durante l’incontro, i relatori hanno sottolineato le opportunità offerte da innovazione digitale, transizione energetica e sostenibilità per le imprese del territorio, riconosciuto tra i più dinamici e resilienti del panorama nazionale. In particolare, le filiere possono rappresentare un sistema virtuoso per promuovere l’innovazione anche tra le imprese di piccole e piccolissime dimensioni, tra cui

emergono le start-up come realtà che favoriscono processi trasformativi anche per le aziende mature.



"Il Piemonte è dinamico, attento all’innovazione e si distingue per la significativa propensione all’export. L’obiettivo è accompagnare le imprese a cogliere le opportunità offerte dalle grandi trasformazioni in atto, dalla Transizione 5.0 a quella energetica e digitale fino alle ricadute del PNRR - ha dichiarato Stefano Barrese -. Nell’ambito del nostro programma Il tuo futuro è la nostra impresa, abbiamo messo a disposizione delle imprese piemontesi 10 miliardi di euro su 120, favorendo lo sviluppo di un ecosistema integrato tra filiere, start-up, centri nazionali di ricerca e università. Siamo da sempre la banca di riferimento per la crescita economica e sociale di questo territorio”.