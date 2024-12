Rivoli, Carlo Garrone eletto nuovo presidente del Comitato dei Comuni per la Pace

La Città di Rivoli celebra un importante traguardo: l'assessore al bilancio Carlo Garrone è stato eletto ieri nuovo presidente del Co.Co.Pa., il Comitato dei Comuni per la Pace. Ad affiancarlo nella nuova carica sarà Matteo Carosso, assessore del Comune di Beinasco, nominato vicepresidente.

Quest’anno segna anche il ritorno della Città di Rivoli nel Co.Co.Pa., un passo significativo che rafforza l'impegno della comunità nei confronti dei valori condivisi dalla rete.

Cos'è il Co.Co.Pa.?

Nato nel 1996, il Coordinamento dei Comuni per la Pace è una rete di comuni della provincia di Torino, aderenti all'ANCI, con l'obiettivo di promuovere la cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani. Partendo dalle proprie realtà locali, il Co.Co.Pa. lavora per creare connessioni con altre comunità nazionali e internazionali, sviluppando percorsi di cooperazione decentrata, diplomazia delle città ed educazione alla pace.

Tra le sue attività principali figurano iniziative che coinvolgono associazioni, scuole, gruppi informali e cittadini, con l’ambizione di costruire una rete ampia e partecipativa per un mondo più giusto e pacifico.

“Siamo orgogliosi che Carlo Garrone rappresenti Rivoli in questa importante rete di collaborazione tra Comuni. – commenta il Sindaco Alessandro Errigo - Il ritorno di Rivoli nel Co.Co.Pa. è un segnale chiaro del nostro impegno per promuovere i valori di pace e solidarietà, partendo dal nostro territorio per abbracciare un orizzonte globale”.

La Città di Rivoli augura un proficuo lavoro a Carlo Garrone per questo nuovo e prestigioso incarico, certi che il suo impegno porterà un contributo prezioso alla crescita e al rafforzamento della rete del Co.Co.Pa.