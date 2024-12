Rapinano un uomo a Borgo Vittoria mentre va al mercato: manette ai polsi per tre diciannovenni [VIDEO]

Una via pedonale in pieno giorno: è la cornice in cui, nel giro di pochi istanti, si è scatenata la violenza ai danni di un uomo, circondato e picchiato da tre malviventi che volevano rapinarlo.





E' successo in Borgo Vittoria: un uomo - dopo aver accudito i genitori anziani - era uscito per andare al mercato.Mentre cammina con le borse in mano viene avvicinato da tre giovani. Due lo superano, camminando di buon passo, uno resta alle sue spalle.Arrivati alla fine della via, però, uno dei due che gli stava davanti si gira e improvvisamente gli si dirige contro. E inizia la violenza, scioccante, immortalata dalle immagini di una telecamera di sicurezza.L’uomo viene scaraventato a terra e colpito ripetutamente per impossessarsi del borsello. La vittima non si dà per vinta, riuscendo a trattenere il borsello, ma nel corso dell’aggressione i malviventi riescono a strapparle la collanina d’oro prima di darsi alla fuga in direzione proprio del mercato.Scatta la richiesta d'allarme e iniziano le indagini della Polizia: in poche ore i tre rapinatori sono individuati e sottoposti a fermo. Per tutti è tre scatta l'arresto e si aprono le porte del carcere.