Il Programma del Natale 2024 a Chivasso

Domenica 8 dicembre 2024

Animazione musicale per le vie del Distretto Urbano del Commercio a cura dell’Orchestra Filarmonica di Chivasso;

Ore 16:00 - 20:00 Musica natalizia per le vie del Distretto Urbano del Commercio con l’impianto di filodiffusione;

ore 16:00 in Via Teodoro, via del Castello, vicolo del Portone: i commercianti offriranno il tradizionale zabajone e nocciolini. Appuntamento dedicato a Simona Ferrero “il tuo sorriso sarà sempre con noi”.

Mercoledì 11 dicembre - ore 21

Teatro dell'Oratorio "Carletti"

Concerto dell'Orchestra Camerata Ducale di Vercelli

Guido Rimonda, direttore violino solista

Musiche di Vivaldi, Tartini, Viotti e Paganini

In occasione del XXXV dell'Ass.ne Contatto, XXV di Chivasso in Musica e 200° della morte di Viotti.

Sabato 14 dicembre 2024

Animazione musicale per le vie del Distretto Urbano del Commercio a cura di Street Band di San Benigno Canavese;

Ore 16:00 - 20:00 Musica natalizia per le vie del Distretto Urbano del Commercio con l’impianto di filodiffusione.

Domenica 15 dicembre 2024

Animazione musicale per le vie del Distretto Urbano del Commercio a cura Street Band di San Benigno Canavese;

ore 15:30 in Via Teodoro, via del Castello, vicolo del Portone: i commercianti vi aspettano a: Il Borgo incantato di Babbo Natale e gli artisti di strada.

ore 16:00 in via Roma 16: i commercianti vi aspettano con la Truccabimbi

Ore 16:00 - 20:00 Musica natalizia per le vie del Distretto Urbano del Commercio con l’impianto di filodiffusione.

Sabato 21 dicembre 2024

Animazione musicale per le vie del Distretto Urbano del Commercio a cura Orchestra Filarmonica di Chivasso

Ore 16:00 - 20:00 Musica natalizia per le vie del Distretto Urbano del Commercio con l’impianto di filodiffusione.

Domenica 22 dicembre 2024

In piazza Repubblica ore 17:00 Concerto Gospel di “The Squash Blossom Gospel Choir”.

ore 15:30 in Via Teodoro, via del Castello, vicolo del Portone: i commercianti vi aspettano a: Il Borgo incantato di Babbo Natale e gli artisti di strada.

Ore 16:00 - 20:00 Musica natalizia per le vie del Distretto Urbano del Commercio con l’impianto di filodiffusione.

Mercoledì 25 dicembre 2024

In Piazza del Castello ore 00:50 dopo la Messa di Mezzanotte tradizionale distribuzione di cioccolata calda a cura di XXLcafé offerta dalle attività di via del Castello, via Caduti per la libertà, via del Collegio.

Giovedì 26 dicembre - ore 21

Al Duomo: concerto per organo e tromba.

Paolo Tarizzo, organo;

Samuel Perinotto, tromba.

Lunedì 6 gennaio 2025 - ore 21

Al Duomo: concerto per coro e arpa.

Coro RosaMystica;

Federica Mancini, arpa;

Barbara Sartorio, direttore;

Musiche natalizie.