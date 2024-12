Il 2025 porta sulle strade di Torino 75 nuovi bus elettrici: rinnovate anche Star 1 e 2 [FOTO]

Inoltre, sette capolinea strategici saranno dotati di sistemi di ricarica rapida: piazza Sofia per la linea 18 e la linea 2, piazza Caio Mario per la linea 18, via Artom per la linea 35, via Marsigli per la linea 42, via Corradino per la linea 2 e Porta Susa per la linea 72 e la linea 72B.