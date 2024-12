Wall Street Pepe è la presale del momento: superati i 13 milioni di dollari

Il mondo delle meme coin è sempre costellato da meteore che solcano il cielo per brevi periodi di tempo e poi, spesso, spariscono nel nulla. Tuttavia ci sono anche casi in cui questi token hanno un forte impatto su tutto il segmento, arricchendo i primi investitori che credono in questi progetti. Un indicatore per stabilire quale meme coin possa avere successo è senz’altro la partecipazione della community, d’altronde sappiamo che le meme coin sono proprio basate sul supporto degli investitori.

In questo frangente nessuno al momento sembra poter battere Wall Street Pepe, la nuova presale che sta crescendo tanto rapidamente quanto Pepe Unchained. Basti pensare che a poco più di una settimana dal lancio della presale ha già raccolto oltre 13 milioni di dollari in finanziamenti, una crescita esponenziale di oltre 1 milione di dollari al giorno. Se dovesse continuare con questo trend potrebbe persino superare il record di PEPU. Sono tanti gli investitori che, quindi, hanno gli occhi puntati sulla “rana di Wall Street”.

La rana di Wall Street

Se il mondo della finanza digitale è visto come un campo da gioco, allora lo scopo di Wall Street Pepe è quello di livellare le abilità di tutti i concorrenti. Si sa, infatti, che a essere maggiormente privilegiati sono i grandi investitori, le cosiddette “balene” o “whale”, che possono godere di informazioni di trading provenienti dagli insider, ovvero da chi lavora nel campo finanziario. In questo modo, unendo capitali e dritte di prima mano, è facile arricchirsi.

Lo stesso non vale però per i piccoli investitori, che si ritrovano a brancolare nel buio e invesstire alla cieca. Wall Street Pepe è stufo di questo meccanismo e ha deciso di creare una forte community composta da piccoli investitori per far fronte allo strapotere delle whale. Il gruppo, munito di token WEPE, potrà partecipare a sessioni private per ottenere informazioni di trading, scambiarsi dritte ed entrare a far parte di un vero e proprio club esclusivo per migliorare le proprie chance sui mercati.

Come ogni meme coin che si rispetti, quindi, anche WEPE è a trazione comunitaria e lo possiamo vedere anche dal grande seguito che ha sui social, dalla pagina X al canale Telegram, che contano già oltre 10.000 seguaci.ù

Dettagli sulla tokenomics

Rispetto alle tipiche meme coin, WEPE vanta una strategia di tokenomics accuratamente progettata, mirata a garantire la crescita sostenibile del progetto e a infondere fiducia negli investitori.

La fornitura totale è limitata a 200 miliardi di token, con una parte significativa destinata a premi per la comunità, rafforzando la sostenibilità e il successo a lungo termine del progetto: 20% allocato agli investitori della prevendita, 12% riservato ai premi per lo staking, 15% destinato ai premi per il trading, 38% destinato a campagne di marketing per favorire l'adozione, 15% riservato alla liquidità sugli exchange.

Con un focus sul fornire valore ai piccoli investitori, Wall Street Pepe offre un'opportunità unica di crescita. Sostenuto da funzionalità innovative, WEPE è destinato a lasciare un impatto significativo. Questo è il momento ideale per acquistare token durante la prevendita, garantendovi un vantaggio potenziale prima che il progetto guadagni ampia visibilità e aumenti di valore nei prossimi mesi.

Il token ha attualmente un costo di 0,0003634$ e quindi sufficientemente contenuto per permettere l’acquisto da parte di piccoli investitori. Non solo, permette anche di avere un vantaggio al momento dell’eventuale apprezzamento su exchange. Per l’acquisto basta possedere un wallet tra quelli collegabili alla presale (come per esempio il popolare Best Wallet) ed effettuare poi lo scambio tramite criptovalute o anche comodamente con carta di credito.

