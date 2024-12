Bergesio (Lega): "A Torino aggressioni inaudite alla Polizia, violenti di sinistra si vergognino"

“Inaudite le aggressioni nei confronti della Polizia impegnata a Torino da parte dei soliti attivisti di sinistra. I colpevoli si vergognino. Ferma condanna per questi vergognosi atti di violenza e un pensiero di vicinanza soprattutto ai feriti. Come Lega, alle nostre divise rinnoviamo ancora una volta un ringraziamento per l’impegno profuso a tutela della sicurezza e dei cittadini”: così il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio.