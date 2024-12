"Stati Generali della Sanità": da Torino la richiesta di salvare il SSN dal rischio di subalternità al privato

Il Comitato sta mantenendo la sua natura, che non è stato soltanto quella solo di promuovere la grande manifestazione del 2023 ma è quella di dare valore a tutti i componenti del comitato. Ora c’è bisogno di pratiche concrete e di rilanciare un’iniziativa tutti insieme, soprattutto adesso, che il governo ha programmato la riduzione della spesa sanitaria. C’è bisogno che iniziative come quella di oggi si moltiplichino nelle province, che ogni associazione o ogni organizzazione sindacale faccia pratica nelle sue esperienze, per arrivare tutti insieme a un obiettivo che non è più rinviabile.