Autonomia differenziata, Salvini: "Passo in avanti per tutta l'Italia. Meno sprechi e premi al merito" [FOTO E VIDEO]

Autonomia differenziata. Dopo 23 anni di attesa, nel 2024 la Lega vedrà approvata dal Parlamento uno dei suoi storici cavalli di battaglia. Ed il tema è stato al centro del convegno "Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinaria", in programma questa mattina al Museo dell'Automobile.

I leader della Lega

Nel complesso culturale di corso Unità d'Italia si sono ritrovati tutti i maggiorenti della Lega, dal Presidente Gruppo Lega Salvini Premier Camera Deputati Riccardo Molinari, al senatore Giorgio Maria Bergesio e deputata Elena Maccanti, all'europarlamentare Gianna Gancia, ai consiglieri regionali ed amministratori locali.

In prima fila i presidenti del Trentino Maurizio Fugatti, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del Piemonte Alberto Cirio. E dal palco Molinari ha lanciato un messaggio chiaro: "In una parte del paese c'è una resistenza sull'autonomia: oggi dopo 23 anni siamo arrivati qua".

"Torino all'avanguardia"

"Facciamo qua - ha aggiunto il parlamentare - il dibattito perché Torino è sempre stata all'avanguardia: lo deve essere anche oggi sull'autonomia, che incarna i valori sociali che sono nell'identità di Torino e Piemonte. Al Governo abbiamo la destra nazionalista di FdI, quella centrista di Forza Italia e riformatrice che è la Lega".

La riforma

"Questa riforma - ha concluso Molinari - dà attuazione a quella costituzionale del 2001:con l'autonomia differenziata le Regioni che vorranno maggiori competenze, e quindi vorranno gestire anche maggiori risorse sul territorio, potranno farlo. Dal nostro punto di vista questo creerà maggiore efficienza e migliori servizi per i cittadini".

Salvini: "Autonomia passo in avanti per tutta Italia"

Dopo l'approvazione al Senato, il 29 aprile l'autonomia differenziata arriverà all'esame della Camera. "Dopo vent'anni di impegno della Lega - ha osservato il ministro Matteo Salvini, prima di entrare in sala - ci siamo. E' un passo in avanti per tutta l'Italia".









"Autonomia - ha aggiunto il vicepremier - significa sprecare di meno, premiare il merito, far scegliere i cittadini, tagliare i tempi della burocrazia. E' una bella giornata, dopo tanti anni di impegno e di battaglie". "E' una grande opportunità di crescita per tutta l'Italia: ci porta più vicino ai Paesi più moderni, come Germania e Svizzera, dove federalismo e autonomia stanno aiutando i cittadini" ha concluso Salvini. Fedriga: "Priorità sia per nord che sud"