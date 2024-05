I tir trasportano la rabbia di chi guida per lavoro: "Cantieri senza fine, impossibile viaggiare con questo Risiko"

Autostrade, cantieri, frane, valichi alpini: muoversi con un mezzo a quattro (o più) ruote, ormai, è diventata un'impresa. E a lanciare l'allarme sono proprio gli addetti che, al volante, ci stanno per lavoro: la Federazione autotrasportatori italiani di Torino si rivolge infatti alla prefettura perché si istituisca un tavolo che affronti - e possibilmente risolva - il rebus che ormai, mese dopo mese, si ingarbuglia sempre di più. E, con l'arrivo dell'estate, il destino pare legato a un peggioramento. Un tavolo per gestire i cantieri "Una situazione drammatica, sulle autostrade piemontesi, a causa di cantieri interminabili che caratterizzeranno i prossimi mesi fino al 2025, e riguardano il nodo di Torino, i collegamenti con la Francia e tra il Piemonte e la Liguria", si legge in una nota ufficiale. E i problemi legati al Frejus, al Tenda e non solo sono ormai cronaca quotidiana. "Con i Concessionari Autostradali l’obiettivo è di condividere una pianificazione dei cantieri organizzata in modo da ridurre il più possibile l’impatto sul traffico".

Un risiko che teme l'estate "Il Risiko delle previsioni di cantieri inamovibili e interruzioni programmate, comunicate da Ativa e Sitaf per l’estate e fino a fine anno, contribuiranno ulteriormente alle già disagiate condizioni in cui si versano i trasporti commerciali che servono il Piemonte e la Liguria – afferma Gian Luca Timossi, segretario provinciale della FAI di Torino – un ulteriore colpo alla produttività delle imprese di autotrasporto, i cui autisti passano più tempo in coda di quello in viaggio, e all’economia di due regioni a forte vocazione logistica". Monte Bianco, Frejus, Torino-Bardonecchia, Tenda e non solo