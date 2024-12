Perché la consulenza franchising è fondamentale per un franchisor

Si parla sempre più spesso di opportunità business nel franchising ma come funziona esattamente? C’è chi lo paragona ad un’orchestra che esegue una sinfonia armoniosa: ogni nota deve essere precisa e ogni strumento perfettamente accordato per creare un risultato straordinario. Allo stesso modo, come un direttore d'orchestra, il consulente franchising coordina ogni attività verso la giusta sincronia assicurandosi che ogni parte contribuisca al successo complessivo. Per questo, affidarsi a una consulenza franchising completa come quella offerta da RPM Consulting, può fare la differenza nel raggiungere il risultato.

In grado di offrire un supporto strategico ad ogni franchisor, non si limitano a dispensare suggerimenti occasionali ma elaborano un vero e proprio piano d’azione strutturato e mirato, finalizzato a trasformare il marchio in un successo su scala territoriale più ampia.

Desideri espanderti? Ottimizzare i tuoi processi? O anche solo far sentire la tua voce in modo distinto all’interno di un ambito competitivo? Affidarti ad un franchising consultant è sicuramente un investimento da non sottovalutare.

Consulenza franchising: cosa c’è da sapere

Non possiamo negarlo, creare e gestire un franchising non è una passeggiata. Tra ingegnerizzazione del modello, contratti, selezione, gestione dei franchisee e strategie di espansione, l’impegno potrebbe quasi scoraggiare ma con un professionista che veste i panni di franchising advisor ci sarà più ordine e consapevolezza ma soprattutto ogni gradino da scalare diventerà un’opportunità.

Lo scopo di un servizio come quello di RPM Consulting non è solo risolvere eventuale problemi ma persino provare a prevenirli.

Il consulente affidato al tuo progetto si occuperà in primis di definire un modello, supportarti nella selezione dei partner e pianificare un’espansione strategica in base alle location, alle risorse, alla tipologia di affiliato e a tanti altri aspetti da non prendere mai sottogamba.

Perché affidarsi ad un franchising consultant: i vantaggi da conoscere

Sicuramente ci sono dei benefici che vanno oltre il semplice delegare, ecco quali sono i plus che puoi cogliere:

Rischi ridotti . Avendo al tuo fianco un professionista esperto le scelte errate si riducono e annullano, così da non sperperare capitali in modo inconcludente;

. Avendo al tuo fianco un professionista esperto le scelte errate si riducono e annullano, così da non sperperare capitali in modo inconcludente; Migliori l’espansione . Aperture mirate, strategie corrette e una crescita accelerata ma efficace;

. Aperture mirate, strategie corrette e una crescita accelerata ma efficace; Standard elevati . Non abbassi la qualità e ogni store manterrà il livello di uniformità per tutta la rete;

. Non abbassi la qualità e ogni store manterrà il livello di uniformità per tutta la rete; Focus sul tuo core business. Potrai concentrarti su ciò che sai fare meglio delegando ad un professionista gli aspetti legati al tema franchising.

Perché affidarsi a RPM Consulting

RPM (ovvero Retail, Partners, Management) vanta ben 20 anni di esperienza nel settore retail e franchising supportando concretamente i propri clienti in fase di crescita e di consolidamento della rete di vendita. Ogni stadio viene gestito con professionalità, supporto ed entusiasmo senza mai mettere da parte l’approccio analitico capace di fare la differenza.

Il punto di forza? L’assistenza viene garantita tanto ai franchisor quanto ai franchisee, applicando un modello di business sfaccettato e completo con competenze verticalizzate e un servizio di consulenza su misura e “on demand”. Questo permette ai clienti di accedere a un supporto strategico e operativo senza dover sottoscrivere contratti a lungo termine o impegnarsi in progetti di consulenza complessi.

A fare la differenza c’è un punto fondamentale: dietro a RPM Consulting c’è una solida conoscenza del retail da cui provengono e in cui lavorano ogni giorno. Ad esempio, potrai beneficiare del know-how pluriennale del fondatore Romolo Pio Misciagna, ex dirigente di multinazionali come Mediaworld, Lidl, Tally Weijl. Rivolgendosi direttamente a retailers e imprenditori puntano a dare risultati performanti e misurabili.

Se sei pronto a fare il salto di qualità avrai capito che per far crescere il tuo brand è fondamentale rivolgersi ad un franchising advisor che sappia farti da supporto sotto più punti di vista. Affidati a RPM Consulting per la tua consulenza franchising: i risultati tangibili non tarderanno ad arrivare.