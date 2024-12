Carnevale di Ivrea, al CIAC la formazione dei nuovi addetti ai controlli per eventi e spettacoli

Il CIAC di Ivrea, il Consorzio Inter-Aziendale Canavesano per la formazione professionale che si occupa di istruzione, formazione e lavoro, lancia una nuova edizione del corso per Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo con l’obiettivo di formare steward professionisti da impiegare in occasioni di grandi eventi pubblici come lo Storico Carnevale e altre manifestazioni sul territorio.

La seconda edizione del corso ha già registrato una partecipazione numerosa e un forte interesse da parte del territorio che necessita di un crescente numero di personale qualificato per garantire la sicurezza e la gestione ottimale delle manifestazioni. Grazie al successo riscosso, il CIAC ha annunciato l'intenzione di avviare una terza edizione nel 2025, per rispondere alla crescente domanda di formazione nel settore. Il personale formato avrà, con molta probabilità, la possibilità di essere impiegato nell’edizione del Carnevale 2025.

“Siamo felici di poter collaborare con il CIAC,” afferma Emilia Sabolo, vice presidente della Fondazione Storico Carnevale di Ivrea. “Questa collaborazione ci permette di avvalerci di figure professionali che conoscono già il nostro territorio e la nostra manifestazione, un vantaggio notevole in contesti che coinvolgono una grande affluenza di pubblico proveniente da diverse località, a volte molto distanti dal Canavese. In queste situazioni la presenza di personale formato localmente è fondamentale per rispondere in modo puntuale e preciso alle esigenze del pubblico.”

Il corso ha una durata di 94 ore e si sviluppa su tre aree tematiche principali: giuridica, tecnica e psicologico-sociale. Al termine del percorso formativo, i partecipanti che superano la prova finale ottengono un certificato di idoneità, che consente, previo soddisfacimento di ulteriori requisiti legali, l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo durante eventi pubblici, fiere e spettacoli.

Con questa iniziativa, il CIAC si conferma un punto di riferimento per la formazione di professionisti qualificati, contribuendo non solo alla crescita delle competenze locali, ma anche alla sicurezza e al successo delle manifestazioni che animano Ivrea e il suo territorio.