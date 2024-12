Missione Montagna Odv: raccolta solidale di arance in Calabria

Raccolta di arance per sostenere il progetto per il Mato Grosso

L’associazione Missione Montagna odv organizza un’iniziativa di volontariato rivolta ai giovani delle scuole superiori, con l’obiettivo di sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso (OMG) in Sud America. Dal 26 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025, un gruppo di volontari partirà alla volta di Maida (Lamezia Terme, Calabria) per partecipare a una settimana di raccolta delle arance, che verranno poi vendute per finanziare progetti solidali.

I partecipanti alloggeranno in una struttura dell'OMG vicino ai campi agricoli. Le giornate saranno dedicate alla raccolta e all'imballaggio delle arance, che verranno poi distribuite in tutta Italia. L'esperienza offrirà momenti di vita comunitaria, condivisione e confronto, permettendo ai ragazzi di crescere attraverso il volontariato. Sono previste attività di gruppo, giochi e serate di discussione su temi di solidarietà e cooperazione internazionale. La copertura assicurativa sarà garantita per tutta la durata dell'iniziativa.

Una riunione informativa si terrà il 17 dicembre 2024 alle ore 18:00 presso la sede dell’associazione. Sarà un’occasione per conoscere i referenti del progetto e ricevere tutti i dettagli relativi all’organizzazione del viaggio e alla raccolta delle arance.

A partire da gennaio sarà possibile acquistare le arance raccolte in Calabria durante le vacanze natalizie dai ragazzi di Missione Montagna ODV. Si possono prenotare sacchetti da 3 kg a 5 euro o cassette da 15 kg a 20 euro contattando Matilde al numero 3479977083. Tutto il ricavato sarà devoluto alle missioni dell’Operazione Mato Grosso, a sostegno di progetti solidali in Perù, Ecuador e Bolivia.

Dettagli organizzativi:

• Partenza: 26 dicembre 2024, ore 16:30, presso la casetta dell’acqua in Strada Carignano 86, Carignano (TO). Cena al sacco.

• Ritorno: 1 gennaio 2025, nel pomeriggio.

• Quota di partecipazione: Circa 120 € per il viaggio in pullman andata e ritorno (caparra di 50 €). Possibilità di supporto economico per chi avesse difficoltà.