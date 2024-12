Nel 2025 parte il progetto "Io sono te", dedicato agli adolescenti

Il Gruppo CIF Volontariato Torino - Area Metropolitana presenta il progetto "Io sono te: dal sapere essere al saper fare", un’iniziativa rivolta agli adolescenti per promuovere consapevolezza, empatia e competenze legate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Il progetto pone particolare attenzione su temi fondamentali come la cittadinanza inclusiva, la riduzione delle disuguaglianze, la parità di genere e la non discriminazione.