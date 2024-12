Un centro fitness per dare nuova vita all'immobile dismesso tra via Cigna e via Cervino

Aprirà un centro fitness e benessere nell’immobile da tempo dismesso compreso tra le via Cigna 112 e Cervino 22/A.

La Giunta comunale, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha approvato il progetto di uso temporaneo dell’immobile di proprietà della AET Immobiliare Spa, che ha sottoscritto con Orange Torino Srl un contratto di locazione della durata di anni sei ad uso non abitativo.

Il fabbricato, inutilizzato dal 2016, necessita di un processo di recupero e valorizzazione volto a favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali. L’intervento risulta di notevole interesse per la Città, poiché la società che lo avrà in locazione ha in progetto di valorizzare l’area in ottica sportiva e sociale, rendendosi disponibile a collaborazioni e partnership con le istituzioni pubbliche, del privato sociale e sportivo e operando in una logica di rete sinergica con le progettualità della Città ed in particolare della Circoscrizione 6.

L’edificio verrà dotato di attrezzature sportive di ultima generazione e sarà utilizzato per ospitare corsi di gruppo e lezioni individuali in tutte le fasce orarie. La polifunzionalità dello spazio, oltre che un centro prettamente sportivo, promuoverà lo sviluppo di un hub di socializzazione ed integrazione culturale per il quartiere. Lo spazio sportivo potrà infatti ad esempio anche essere utilizzato dalle scuole secondarie superiori in orario curricolare, favorendo attività sportiva e socializzazione dei ragazzi in età adolescenziale.

La società si impegna inoltre a mettere gratuitamente a disposizione per 2 ore al giorno, in orario mattutino e nel primo pomeriggio, fino alle ore 17, spazi idonei della palestra a favore di studenti delle scuole del territorio e persone fragili, attraverso appositi accordi con i Servizi Centrali e Circoscrizionali della Città, oltre che a fornire gratuitamente gli spazi per un massimo di 10 giornate l’anno per eventi o convegni, in accordo con l’Assessorato allo Sport.