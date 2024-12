A Luserna San Giovanni la minoranza chiede di non abbandonare l’idea del Polo 0-6 anni

Tempi certi sulla realizzazione del Polo 0-6 anni al posto della scuola di San Giovanni chiusa da questo anno scolastico. Lo chiede la minoranza di Luserna San Giovanni con un’interrogazione depositata in vista del prossimo Consiglio comunale in programma oggi, mercoledì 18 dicembre. La decisione dopo la notizia sulla possibilità che l’ex plesso della frazione venga trasformato, almeno temporaneamente, in una ‘Casa delle associazioni’.

“Siamo d’accordo sulla necessità di trovare degli spazi per le associazioni ma vogliamo una chiarezza maggiore su ciò che pensa di fare in futuro la maggioranza con quell’edificio: noi abbiamo sempre sostenuta la loro idea di trasformarlo in un polo per i servizi all’infanzia e crediamo ancora che sia la soluzione migliore” afferma il capogruppo Maurizio Caffaro.

Il suo timore è che la decisione venga rimandata a tempo indeterminato: “Il Comune infatti si è impegnato in un progetto molto costoso per la piscina e abbiamo paura che non ci saranno più risorse per fare interventi su altri edifici come quelli necessari a San Giovanni”.

La minoranza intravede anche un’alternativa per le associazioni: “Crediamo che la struttura dell’ex istituto Alberti, in centro paese, sia più adeguata a dare spazio a tutte le associazioni lusernesi che ne hanno bisogno” aggiunge.