Lettera aperta di un lettore: "Sgombero rom corso Salvemini, grazie all'Amministrazione Lo Russo"

"A volte bisogna anche portare a conoscenza le cose positive fatte dall’amministrazione. In corso Salvemini il Sindaco Lo Russo con gli assessori Porcedda e Foglietta e con l’interessamento del consigliere Camarda, e non solo, sono riusciti a seguito di una petizione portata avanti dal comitato spontaneo “Tutela Corso Salvemini” (comitato non politico ma trasversale nato per la risoluzione di problemi e non per fare politica e quindi indifferente dal colore della giunta) ad effettuare lo sgombero dei camper dal corso e di aver liberato un alloggio delle ATC occupato da anni da una famiglia rom".

"Per il risultato ottenuto i cittadini ringraziano le istituzioni, in particolare il Sindaco Lo Russo e gli assessori Porcedda e Foglietta, che hanno ben operato su quanto richiesto dal comitato. Certamente restano ancora le problematiche legate ai rom, ad esempio un paio di camper si sono semplicemente spostati dal corso alla adiacente via Rubino ma siamo certi che l’amministrazione provvederà anche per quel caso".

"Ci rendiamo conto che la chiusura dei campi rom effettuato dall’amministrazione precedente senza aver prima pensato a delle soluzioni alternative ha fatto sì che i vari camper si instaurassero stabilmente nelle varie aree della città", conclude la missiva. "Sappiamo o per lo meno speriamo che Torino saprà trovare delle soluzioni alternative e possibilmente in tempi brevi alla problematica dei rom in città, Torino potrebbe diventare l’esempio per altre metropoli".