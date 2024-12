Tavolo con Trenitalia e Regione, l’Unione Montana Valle Susa denuncia ritardi e problemi nelle stazioni

Si è tenuto ieri, martedì 17 dicembre, un incontro in videoconferenza tra l’Unione Montana Valle Susa, i sindaci dei Comuni con sede di stazione ferroviaria, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e i rappresentanti di Trenitalia. Un dialogo costruttivo, reso possibile grazie all’impegno dell’assessore Gabusi, che ha permesso di affrontare alcune delle principali criticità legate al servizio ferroviario della Valle.

Tra i temi discussi, i continui ritardi e le frequenti soppressioni dei treni che stanno creando notevoli disagi ai pendolari e ai cittadini. I rappresentanti di Trenitalia hanno attribuito tali problematiche ai lavori ancora in corso sulla linea, garantendo che il completamento degli interventi, previsto a breve, dovrebbe consentire un ritorno alla normalità.

Il presidente dell’Unione Montana, Pacifico Banchieri, ha sottolineato con fermezza la necessità che da gennaio, con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative, il servizio ferroviario torni a livelli dignitosi e affidabili. I referenti di Trenitalia hanno assicurato il massimo impegno per rispondere a queste richieste.

Un importante risultato emerso durante l’incontro è che, a partire dal 1° febbraio 2025, la stazione di Bussoleno sarà finalmente dotata di un sistema che consentirà anche ai passeggeri con disabilità di accedere ai treni. Un passo avanti significativo verso un trasporto pubblico più inclusivo e accessibile per tutti.

Per quanto riguarda le stazioni, l’assenza del dirigente responsabile ha limitato il confronto sul tema, ma i sindaci hanno comunque espresso la necessità di interventi urgenti per garantire una manutenzione adeguata. Bagni funzionanti, cartellonistica aggiornata, sostituzione dei vetri rotti e gestione del verde sono aspetti essenziali per mantenere le stazioni in condizioni decorose. È stato concordato un nuovo incontro con il responsabile delle stazioni nella seconda metà di gennaio, durante il quale si procederà a un’analisi dettagliata delle criticità, stazione per stazione.

L’Unione Montana Valle Susa continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con la Regione Piemonte e Trenitalia affinché il servizio ferroviario della valle risponda alle esigenze dei cittadini e garantisca standard adeguati di qualità e sicurezza.