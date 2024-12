Scomparsa a Rimini una giovane pinerolese: carabinieri impegnati nella ricerca

Due giorni fa stava andando a Rimini per delle cure, poi è scomparsa, facendo perdere le sue tracce. I carabinieri sono alla ricerca di indizi, ma la giovane Beatrice Neirotti potrebbe essere dappertutto. La sedicenne infatti potrebbe essere rimasta nel Riminese o addirittura essere tornata in Piemonte. Con lei potrebbe anche esserci il fidanzato, ma è tutto un condizionale, perché i militari stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta della scomparsa e risalire ai suoi spostamenti. Nel frattempo è partito un tam-tam sui social network per raccogliere indizi utili che portino al suo ritrovamento.

Aggiornamento del 19 dicembre

La ragazza è tornata a Pinerolo nella serata di ieri.