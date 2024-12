Nel fine settimana entra nel vivo la rassegna "Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato"

Entra nel vivo la nona edizione della rassegna Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato.

Questo fine settimana sono diversi gli appuntamenti e c’è solo l’imbarazzo della scelta per una gita tra i nove “paesi dei presepi” dell’Astigiano.

In particolare, a Castagnole delle Lanze venerdì 20 dicembre dalle 21.00 Fiaccolata seguendo il percorso dei presepi da San Bartolomeo, accompagnati dagli zampognari, fino al Sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Pietro nel centro storico, dove il Coro dei Vicarini, ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria “C. Vicari” proporrà un concerto e gli auguri alle famiglie e alla comunità. A seguire cioccolata, vin brulè e panettone offerti dall’Associazione Gemellaggi.

Sabato 21 dicembre le bambine e i bambini potranno visitare il percorso dei Presepi sul Trenino di Natale.

A Castagnole Monferrato domenica 22 dicembre alle 16.00, alla Tenuta La Mercantile, “Le Sette luci di Natale”, con il cantastorie Matteo Curatella. Scenografie di Brina Babini.

Dopo molti anni, Matteo torna nella casa dei suoi nonni. Deve sistemare e chiudere tutto perché la casa deve essere venduta. Nella casa trova uno scatolone con dentro alcuni oggetti che sono stati dimenticati. Ecco che avviene la magia: ogni oggetto gli ricorda le feste di Natale che passava a casa dei nonni. La casa si riempie di profumi, di suoni, di colori e di luci, tante luci. Matteo si ritrova a festeggiare il Natale, proprio come quando era bambino. Lo spettacolo è un viaggio nel mondo dei ricordi natalizi. In modo allegro, divertente, scanzonato e poetico vengono raccontate storie, cantate canzoni, recitate filastrocche che hanno come tema la Festa di Natale.

Il narratore, con parole, gesti e musiche, evoca un mondo dove tutti possono entrare, dove i bambini si divertono e i grandi si ritrovano.

Ingresso gratuito. Per informazioni: 328 7069085 (orario pomeridiano) archivioteatralita.it casadeglialfieri.it

A Cocconato, domenica 22 dicembre dalle 10.00 fino alle 19.00 si svolge l’iniziativa “Natale tra i presepi di Cocconato”, lungo via Roma: mercatini, polenta con farine macinate a pietra, vin brulè, cioccolata calda, zabaione. Durante la giornata, Babbo Natale arriverà su un cavallo e sarà disponibile per raccogliere le letterine e fare foto con i bambini.

L’iniziativa, nata dalla volontà del Comune e organizzata insieme al Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, celebra la “rinascita” via Roma, la bella via centrale del borgo che è tornata a una nuova vita in queste ultime settimane, riempiendosi di gallerie d’arte, attività ristorative e commerciali.

A San Damiano, domenica 22 dicembre, Mercatini di Natale dalle 10 alle 19: il centro storico sarà animato dai caratteristici mercatini di Natale con le tipiche casette in legno, con espositori di prodotti natalizi ed enogastronomici del territorio.

Alle 21, al Cinema Cristallo, Concerto di Natale a cura della Scuola di Musica La Doremi di San Damiano.

L’evento, reso possibile dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e dal Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria, coinvolge i comuni di Aramengo, Camerano Casasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Frinco, Grana Monferrato, Monale e San Damiano in un percorso affascinante, che invita i visitatori a scoprire centinaia di presepi realizzati da artisti locali e appassionati, per scoprire il senso di un Natale intimo e autentico.

Le statue intagliate e dipinte dall’artista Gianluigi Nicola ad Aramengo, i presepi allestiti nei suggestivi cantinoni di Camerano Casasco, le tante e fantasiose versioni della Natività che accompagnano il visitatore nel reticolo delle vie di Castagnole delle Lanze e quelle inserite nella cornice della Tenuta La Mercantile a Castagnole Monferrato, i “Presepi d’Artista” a Cocconato, fra cui il celebre presepe all’uncinetto di Adriana Gandini, il messaggio di pace che arriva dagli allestimenti di Frinco, il grande presepe di Nino Di Muzio a Grana, le creazioni dei cittadini di Monale, il presepe vivente di San Damiano: questa rassegna unica, che abbraccia antiche chiese, case storiche, cortili e angoli panoramici, rievoca il valore della tradizione artigianale e della comunità sullo sfondo dell’incantevole scenario monferrino.